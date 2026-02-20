Izplata brīdinājumu gājējiem un autovadītājiem saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem Rīgā
Tuvojoties atkusnim, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus uzmanīties no kūstoša sniega un lāstekām, kas var krist no ēku jumtiem, savukārt autovadītājus un gājējus – rēķināties ar slapju sniegu uz ielām un ietvēm, informēja Rīgas domē.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) prognozē, ka tuvākajās dienās galvaspilsētā paaugstināsies gaisa temperatūra. Tas veicinās sniega un ledus atdalīšanos no ēku jumtiem. Pašvaldība atgādina, ka namīpašnieku pienākums ir savlaicīgi attīrīt jumtus, lai novērstu bīstamību līdzcilvēkiem. Bīstamo vietu norobežošana ir pieļaujama tikai īslaicīgi, fiziskas jumta tīrīšanas laikā, un tas nav uzskatāms par ilgtermiņa risinājumu.
Gaisa temperatūrai paaugstinoties un iedarbojoties pretslīdes materiāliem, uz ielām un ietvēm pastiprināti veidosies slapja sniega masa. Ziemas uzturēšanas tehnika turpinās strādāt ar pilnu jaudu, tīrot gājēju zonas, veloceļus un brauktuves. Ielu tīrīšana notiek prioritārā secībā – vispirms tiek tīrītas maģistrālās ielas, sabiedriskā transporta maršruti, tilti un pārvadi, kā arī veloceļi, bet pēc tam tehniku novirza uz mazākas nozīmes jeb apkaimju ielām.
Lai mehanizētā ietvju tīrīšana noritētu raiti, pašvaldība aicina iedzīvotājus neatstāt ietvju vidū elektriskos skrejriteņus un citus šķēršļus. Katrs nepareizi novietots mikromobilitātes rīks būtiski aizkavē tehnikas darbu un pasliktina tīrīšanas kvalitāti.
Vienlaikus pilsētā turpinās sniega izvešana no vietām, kur tas traucē autotransporta vai gājēju plūsmai. Vietās, kur atšķūrētie sniega vaļņi netraucē satiksmei, sniegs netiek izvests, tādējādi nodrošinot racionālu pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu.
Iedzīvotāji ielu un ietvju tīrīšanas gaitai var sekot līdzi tiešsaistes kartē pašvaldības mājaslapā "riga.lv" sadaļā "Aktuālais par ziemu Rīgā".
Par nenotīrītām ietvēm, brauktuvēm, veloceļiem, pieturām vai bīstamiem jumtiem iedzīvotāji aicināti ziņot Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 1201, rakstot uz e-pastu "1201@riga.lv" vai aizpildot pieteikumu pašvaldības tīmekļvietnē.