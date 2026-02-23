Vidzemē ceļi slideni un sniegoti, ap Valku situācija īpaši sarežģīta
Pirmdienas rītā galvenokārt Vidzemē autoceļi ir slideni un sniegoti, turklāt īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz vietējas nozīmes ceļiem Valkas apkārtnē.
Kā informēja valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), lai uzlabotu braukšanas apstākļus, slidenie un sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 32 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Kā norāda LVC, apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:
Vidzemes šosejas (A2) posmos no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei;
Valmieras šosejas (A3) posmos no Braslas tilta līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai.
Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Valkas un Valmieras apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem un, plānojot braucienus, atvēlēt ceļam papildu laiku. Tāpat ieteicams izvēlēties ceļu seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ieturēt drošu distanci.
Ar aktuālajiem braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā var iepazīties LVC mājaslapā "www.lvceli.lv". Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555, kā arī uzņēmuma sociālo tīklu "X" un "Facebook" kontos.