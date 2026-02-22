Plāno ieviest maksu par publisku pasākumu rīkošanu brīvā dabā
Plānots ieviest maksu par publisku pasākumu rīkošanu brīvā dabā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja tiek izmantots valsts īpašums, kas atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldījumā, paredz DAP publisko maksas pakalpojumu cenrāža projekts, kas iesniegts saskaņošanai valdībai.
Plānots, ka par pasākumu, kurā piedalās no 100 līdz 200 dalībnieku, maksa būs 110 eiro, bet par pasākumu ar 201 līdz 500 dalībniekiem maksa būs 300 eiro. Par pasākumu, kurā piedalās 501 līdz 1500 dalībnieku, maksa būs 700 eiro. Par pasākumu, kurā piedalās 1501 līdz 3000 dalībnieku, plānots iekasēt 1600 eiro, bet, ja dalībnieku skaits pārsniedz 3000, plānots iekasēt 3030 eiro.
Lēmumprojekta anotācijā skaidrots, ka lieli publiski pasākumi ar vairākiem simtiem dalībnieku rada papildu slodzi uz dabas vērtībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuru izveides mērķis primāri ir dabas daudzveidības saglabāšana. Tāpat šādi pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu rada piesārņojumu un neērtības citiem apmeklētājiem.
Ieņēmumus no pasākumiem plānots izmantot arī, lai atjaunotu un uzturētu publiski pieejamo dabas tūrisma infrastruktūru, kas bieži tiek izmantota šajos pasākumos. Tāpat, ņemot vērā valsts budžeta taupības pasākumus, DAP valsts budžeta dotācija tieši antropogēno slodzi samazinošai un informatīvai infrastruktūrai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās no 2026. gada ir samazināta par aptuveni 250 000 eiro jeb 58%, līdz ar to nepieciešams rast alternatīvus risinājumus nepieciešamo infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksu segšanai un solidārai pasākumu organizatoru līdzdalībai, lai saglabātu esošo infrastruktūras tīklu un nodrošinātu tā pieejamību ikvienam interesentam.
Plānojot pasākumus ar 100 un vairāk dalībniekiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, organizatoriem jāizvērtē riski, vai iespējams samērot ieguvumus pasākuma apmeklētājiem un zaudējumus dabas vērtībām, pēc iespējas izvēloties trasējumu, kas neskar DAP pārvaldīšanā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Cenrāža projektā iekļauti jauni pakalpojumi, piemēram, Līgatnes dabas taku apmeklējumam ieeja organizētā tematiskā pasākumā neatkarīgi no vecuma maksās 15 eiro. DAP skaidro, ka šie pasākumi papildina dabas izglītības piedāvājumu un prasa papildu personāla un organizatoriskos resursus.
Tiek ieviesta 1000 eiro maksa par mobilās skatuves (8mx6mx5m) nomu diennaktī. Pakalpojums paredzēts mobilās skatuves nomai pasākumu laikā, galvenokārt Nacionālā botāniskā dārza teritorijā. Pakalpojums nodrošina iespēju izmantot DAP rīcībā esošo aprīkojumu, veicinot efektīvu resursu izmantošanu.
Par meža apsaimniekošanas plāna kopijas izsniegšanu plānots iekasēt 25 eiro.
Par atļaujas izsniegšanu darbībām ar invazīvajām sugām plānots iekasēt 30 eiro par vienas sugas indivīdu.
Par zooloģiskā dārza izveidošanas atļaujas izsniegšanu plānots iekasēt 100 eiro.
Līgatnes dabas taku un Nacionālā botāniskā dārza āra un oranžērijas ekspozīcijas apmeklējums bērniem no pieciem līdz 18 gadiem izmaksās seši eiro, studentiem un pensionāriem - astoņi eiro, pieaugušajiem - 10 eiro. Patlaban Līgatnes dabas taku un Nacionālā botāniskā dārza āra un oranžērijas ekspozīcijas apmeklējuma izmaksas atšķiras, taču jaunajā cenrādī tās ir vienādotas. Līgatnes dabas takās biļešu cenas paaugstināsies no 20% līdz vairāk nekā 40%, savukārt Nacionālajā botāniskajā dārzā tās pat dubultosies.
Plānots, ka no šā gada vidus Nacionālajā botāniskajā dārzā maksas pakalpojumus nodrošinās tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju. Līdzīga pieeja jau tiek īstenota Līgatnes dabas taku biļešu tirdzniecībā. Šo risinājumu nav iespējams ieviest no 2026. gada sākuma, jo pirms ārpakalpojuma nodrošināšanas ir jāveic tirdzniecības vietas tiesību izsole, kas procesuāli var aizņemt līdz pieciem mēnešiem, skaidrots lēmumprojekta anotācijā.