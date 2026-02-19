Zemkopības un Labklājības ministrijas vienojas par pastiprinātu kontroli ēdināšanas iestādēs, kurās nodarbināti migranti
Zemkopības ministrs un labklājības ministrs vienojušies pastiprināti kontrolēt ēdināšanas iestādes, kur nodarbināti trešo valstu pilsoņi. Šāds lēmums pieņemts, jo Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pārbaudēs šajās iestādēs ir konstatējis virkni pārkāpumu – gan pārtikas aprites un higiēnas jomā, gan nodarbinātības jautājumos. Atsevišķos gadījumos, tostarp Liepājā, ir atklāta arī nelegāla nodarbinātība.
Lai efektīvāk novērstu šos pārkāpumus, PVD turpmāk kontroles veiks kopā ar Valsts darba inspekciju (VDI), lai nodrošinātu drošu pārtiku patērētājiem un vienlaikus izskaustu nelegālu nodarbinātību.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks uzsver : "2025. gada dati ir nepārprotami – ēdināšanas nozare ir kļuvusi par nozari ar visaugstāko nereģistrētās nodarbinātības gadījumu skaitu, apsteidzot pat būvniecību, kas gadiem ilgi bija šīs negatīvās statistikas priekšgalā. Īpaši satraucoši, ka būtiska daļa pārkāpumu saistīta ar nereģistrētu trešo valstu pilsoņu nodarbinātību”.
Ministrs ir pārliecināts, ka šogad būtiski jāpalielina kopējo pārbaužu skaitu riska nozarēs. VDI un PVD strādās vēl ciešāk – apmainīsies ar riska informāciju un organizēs kopīgus reidus ēdināšanas uzņēmumos visā Latvijā.
“Prakse rāda, ka kopīgas pārbaudes ir efektīvākais veids, kā vienlaikus atklāt un novērst gan nelegālu nodarbinātību, gan citus būtiskus pārkāpumus,” norāda Uzulnieks.
Arī zemkopības ministrs Armands Krauze atzīst: “Mēs nedrīkstam pievērt acis, ja zinām, ka, iesaistot migrantus, notiek nelegāla nodarbinātība, un migranti neievēro valstī noteiktās higiēnas prasības pārtikas apritē. Tas ir gan pārtikas drošības, gan sabiedrības uzticības jautājums”.
A.Krauze akcentē: ja ēdināšanas nozarē tiks konstatēti pārkāpumi, uz to atbildīgās institūcijas neskatīsies formāli. Ir jābūt stingrai kontrolei un skaidrai atbildībai. “Tāpēc atbalstu ciešu starpinstitucionālu sadarbību starp Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts darba inspekciju. Tikai strādājot kopā, varam panākt reālu rezultātu – drošu pārtiku, godīgu konkurenci un likuma ievērošanu Latvijā,” atzīst ministrs.