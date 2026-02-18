Atvadīšanās no pāragri mūžībā devušās Paulas Dukures notiks sestdien
foto: Valsts policija
Paula Dukure.
Atvadīšanās no pāragri mūžībā devušās Paulas Dukures notiks sestdien

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sestdien, 21. februārī, plkst. 12.30 Rīgas krematorijā notiks atvadīšanās no talantīgās dziedātājas Paulas Dukures, kura mūžībā devās 32 gadu vecumā, informē Paulas brālis Miks Dukurs.

Ģimene un tuvinieki aicina tos, kuri vēlas izrādīt cieņu, nest vienu baltu rozi. Vienlaikus tiek lūgts cienīt ģimenes mieru un privātumu šajā sāpīgajā laikā. “Paldies par līdzjūtībām un domām, kas nerunā skaļi. Klusu atvadīsimies un ilgi pieminēsim,” teikts tuvinieku paziņojumā.

Jau ziņots, ka 13. februārī Latviju satrauca policijas izplatītā informācija par to, ka bez vēsts pazudusi dziedātāja Paula Dukure. Sabiedrība pauda bažas un cerēja uz pozitīvu iznākumu, tomēr jau nākamās dienas rītā tika paziņots, ka jaunā māksliniece devusies mūžībā.

 

