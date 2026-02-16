Dobeles centrs pārvērties par sirreālu Siržu laukumu
Dobeles Tirgus laukums Valentīndienā pārtapis par Siržu laukumu ar 20 lielizmēra sirdīm, kas simbolizē katru Dobeles novada pagastu. Spilgtās instalācijas ziemas ainavā aicina uz nesteidzīgām pastaigām, kopīgiem foto mirkļiem un sirsnīgām tikšanās reizēm.
Jau otro gadu pēc kārtas Dobeles Tirgus laukums pārtapis par Siržu laukumu, kurai Valentīīdienas noskaņas uzstādīta īpaša vides instalācija – 20 lielizmēra sirdis, kur katra simbolizē vienu Dobeles novada pagastu.
Dzirkstošais ziemas gaiss un sniegotā ainava rada mazliet sirreālu noskaņu, kur spilgtās sirdis kontrastē ar ziemas baltumu un priecē gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus, vēsta Dobeles novada pašvaldība. Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vides dizainere Liene Laurinoviča saka: "Instalācija aicina sajust novadu ar sirdi. Katrs pagasts ir neatņemama kopējā ritma daļa – atšķirīgs, bet vienots. Vēlos radīt vidi, kas priecē, stāsta, izglīto un ieintriģē.”
Siržu laukums aicina uz nesteidzīgām pastaigām, kopīgiem foto mirkļiem un sirsnīgām tikšanās reizēm. Pat ziemas aukstumā tas atgādina – tuvība un kopā būšana rada siltumu.