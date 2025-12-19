FOTO: Dobeles novada pašvaldība.
Novadu ziņas
Šodien 13:52
FOTO: Dobeles novadā turpinās aktīva iekšpagalmu labiekārtošana
Dobeles novada pašvaldība 3. un 4. jūnija komisijas sēdēs apstiprināja projektus daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, nosakot īstenošanas termiņu līdz 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas. Jau realizēti 20 projekti, galvenokārt izbūvējot atkritumu konteineru novietnes un veicot citu infrastruktūras uzlabojumus.
Dobeles novada pašvaldības Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanas komisija, atbilstoši Dobeles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 “Par līdzfinansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, 2025.gada 03. un 04.jūnija Komisijas sēdēs apstiprināja saņemtos projekta pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5, labiekārtošanas darbu projekta īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas brīža.
Šobrīd Dobeles novadā ir realizēti vēl 20 projekti:
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 1, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 5, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 7, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Upes ielā 18, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 52, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963) un SIA “J.E.R.” (Reģ.Nr. 40203415254). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 3205,38 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana, jauna bruģakmens seguma izbūve. Būvdarbus veica SIA “ROTAS” (Reģ.Nr. 40003837106). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 5000,00 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Zaļā ielā 13 un 21, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne uz betonētas pamatnes. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 6122,60 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 11, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1270,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 6, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1270,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne un uzstādīta jauna apmale. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963) un SIA “Kombi” (Reģ.Nr. 40103831557). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1674,66 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 3, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 18, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 11, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne un veikta vienkāršota lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963) un SIA “Kombi” (Reģ.Nr. 40103831557). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1868,05 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 43, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 45, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 5, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 786,50 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakstes ielā 15, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963) un SIA “ROTAS” (Reģ.Nr. 40003837106). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1319,75 EUR.
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā 12, Dobelē, iekšpagalma labiekārtošana: projekta ietvaros ir labiekārtota atkritumu konteinera novietne. Būvdarbus veica SIA “AB METĀLS” (Reģ.Nr. 43603080963) un SIA “ROTAS” (Reģ.Nr. 40003837106). Pašvaldības piešķirtais projekta līdzfinansējums ir 1319,75 EUR.
FOTO: Dobeles novada pašvaldība.