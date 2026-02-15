Dobeles novadā atklāta pieteikšanās finansējumam tautas sporta pasākumu projektiem
Izsludina Dobeles novada Sporta pārvalde pieteikšanos projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai tautas sporta pasākumu projektiem.
Dobeles novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu tautas sporta pasākumu projektiem sporta veicināšanai, veidojot un popularizējot Dobeles novada tēlu.
Tautas sports sevī ietver fiziskas aktivitātes bez vecuma ierobežojuma ar mērķi nostiprināt un uzlabot veselību, sekmēt fizisko un garīgo attīstību, aktīvi pavadīt brīvo laiku un veicināt sociālo saskarsmi.
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī sniegt atbalstu tautas sporta aktivitātēm. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu un pieejamais finansējums tiek izsludināts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un Pārvaldes tīmekļa vietnē www.dobelesporto.lv
Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir -1000 eiro.
Sporta projektu izsludināšanas laiks ir no 13.februāra – 9. martam.
Pieteikumus iesniegt personīgi, nogādājot Dobeles novada Sporta pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, vai elektroniski parakstītu vienā dokumentā, nosūtot uz e-pastu: sports@dobele.lv