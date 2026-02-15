Bijušās Rīgas brīvostas biroja ēkas iegādi finansējuši četri turīgi Latvijas uzņēmēji
Rīgas Pilsētas kanāla malā esošās stiklotās ēkas iegādi no Rīgas brīvostas finansējuši četri turīgi Latvijā pazīstami uzņēmēji, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Apmēram pirms gada toreizējā Rīgas brīvostas pārvaldes biroja ēka par 4,484 miljoniem eiro tika pārdota izsolē mazpazīstamam nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumam "Inolink", kura finanšu rādītāji neliecināja par līdzīga mēroga darījumiem iepriekš. Pagājušā gada vidū šis uzņēmums mainījis nosaukumu, kļūstot par SIA "Vēstniecību rezidences". Tā vienīgais īpašnieks ir Aleksandrs Pašinskis.
"Nekā personīga" rīcībā nonākusi informācija, ka ēkas pirkumu finansējuši Latvijā pazīstami uzņēmēji - autosportists, naftas produktu transportēšanas, kā arī aviācijas pakalpojumu nozarē strādājošais Raimonds Kisiels, ventspilnieks, menedžeris un īpašnieks vairākos tranzīta uzņēmumos Ivars Sormulis, viens no būvniecības flagmaņiem Armands Garkāns, kā arī Guntars Kokorevičs, kurš darbojas atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu jomā.
Kokorevičs stāsta, ka viņu uzmeklējis Pašinskis un piedāvājis investēt ēkas iegādē. Viņš iemaksājis vienu miljonu eiro. "Es esmu aizdevis kaut kādu naudu attīstītājam, kas domā, ko tur darīt," raidījumam apgalvoja uzņēmējs. Viņš uzskata, ka tā ir laba investīcija jebkam, kas tur taps. Kā tieši šī ēka nākotnē varētu tikt izmantota, Kokorevičs pagaidām atturas minēt, bet neizslēdz arī iespēju, ka tur kāds varētu dzīvot. Pēc viņa teiktā, visi četri investori projektā ieguldījuši līdzīgu summu - apmēram miljonu eiro katrs.
Arī Sormulis ir izvairīgs par to, kādam mērķim ekskluzīvā ēka varētu tikt izmantota nākotnē. Abi raidījuma uzrunātie uzņēmēji sola, ka daudz kas paliks publiski pieejams un noteikti viss tikšot darīts saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Lai gan, pēc "Nekā personīga" paustā, izskanējušas bažas, ka ēkā tiks iekārtota ekskluzīva dzīvokļu māja ar privāto jahtu piestātni un nepieejamu kanālmalas daļu, pašvaldība to noraida, atgādinot, ka saskaņā ar lokālplānojumu tā ir publiskās apbūves teritorija, kur var atrasties tikai sabiedrībai pieejamas celtnes.
Ēkas īpašnieces SIA "Vēstniecību rezidences" valdes loceklis Arnis Ronis raidījumam pastāstīja, ka stiklotajā ēkā noteikti būšot biroja telpas. Notiekot arī sarunas ar vēstniecībām par vēstnieku rezidenču telpu izvietošanu šajā namā. Ar kurām vēstniecībām runāts, Ronis neatklāja.
"Firmas.lv" dati liecina, ka SIA "Vēstniecību rezidences", kas iepriekš saucās "Inolink", reģistrēta 2022. gadā un tās pamatkapitāls ir 19 000 eiro. 2024. gadā uzņēmums strādājis ar 1480 eiro apgrozījumu un 5380 eiro zaudējumiem, bet finanšu dati par 2025. gadu vēl nav pieejami.