Latvijā līdz piektdienas vakaram reģistrēti divreiz vairāk satiksmes negadījumu nekā parasti.
Šodien 20:22
Latvijā piektdien no plkst. 6 līdz plkst. 19 kopumā reģistrēti 246 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā vidēji darbadienās.
Kā informēja Valsts policijā, šajā laikā valstī kopumā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem septiņi negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Arī no avārijām bez cietušajiem lielākais skaits - 131 - notikušas Rīgas reģionā.
Negadījumu skaits ir lielāks nekā dienās, kad nav tik sniegoti laika apstākļi. Ikdienā bez sniega diennakts laikā policija reģistrē vidēji aptuveni 100 negadījumus.
Jau ziņots, ka Latvijā plosās spēcīgs sniegputenis, un visā valstī izsludināts oranžās pakāpes laikapstākļu brīdinājums.
Sniegputenis Rīgas ielās (13.03.2026.)
13. februārī visā Latvijas teritorijā un Rīgā plosījās spēcīgs sniegputenis.
Šodienas laikā Rīgā un pierīgā reģistrētas avārijās, kurās cietuši vairāki transportlīdzekļi.