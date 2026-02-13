Latvijā līdz piektdienas vakaram reģistrēti divreiz vairāk satiksmes negadījumu nekā parasti
Latvijā līdz piektdienas vakaram reģistrēti divreiz vairāk satiksmes negadījumu nekā parasti.
Latvijā piektdien no plkst. 6 līdz plkst. 19 kopumā reģistrēti 246 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā vidēji darbadienās.

Kā informēja Valsts policijā, šajā laikā valstī kopumā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem septiņi negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Arī no avārijām bez cietušajiem lielākais skaits - 131 - notikušas Rīgas reģionā.

Negadījumu skaits ir lielāks nekā dienās, kad nav tik sniegoti laika apstākļi. Ikdienā bez sniega diennakts laikā policija reģistrē vidēji aptuveni 100 negadījumus.

13. februārī visā Latvijas teritorijā un Rīgā plosījās spēcīgs sniegputenis.

Sniegputenis Rīgas ielās (13.03.2026.)

Šodienas laikā Rīgā un pierīgā reģistrētas avārijās, kurās cietuši vairāki transportlīdzekļi. 

