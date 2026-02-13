Apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības budžets 2026. gadam
12. februāra domes sēdē apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada budžets 90,99 miljonu eiro apmērā.
Kā vēsta pašvaldība, gada prioritātes: izglītības un sporta infrastruktūras attīstība, ielu un ceļu labiekārtošana, publiskās ārtelpas un vides uzlabošana, sabiedrības drošība un civilā aizsardzība.
2026. gadā pašvaldības funkciju nodrošināšanai plānots izlietot 90 991 018 eiro. Īpaši rūpīgi un kritiski izvērtēta katra izdevumu pozīcija saskaņā ar skaidri definētām prioritātēm. Budžets veidots, izvērtējot novada sociāli ekonomisko situāciju, iedzīvotāju vajadzības un turpinot iepriekšējos gados uzsāktos attīstības virzienus. Nozīmīgu daļu veido investīcijas, kas īstenotas, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, aizņēmumus un pašvaldības budžeta līdzekļus.
IEŅĒMUMI
2026. gadā budžeta ieņēmumi plānoti 77 493 183 eiro. Lielāko pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru (67%) veido nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis). IIN plānoti 51 911 778 eiro, par 2 552 505 eiro vairāk nekā 2025. gadā. Ieņēmumus veido arī nenodokļu ieņēmumi (piemēram, īpašuma iznomāšana un pārdošana), iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. Papildus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 798 plānota valsts dotācija 1 180 443 eiro apmērā, kā arī valsts mērķdotācijas un ES fondu finansējums.
IZDEVUMI
2026. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots izlietot 90 991 018 eiro.
IZGLĪTĪBA
Izglītības funkcionālajā kategorijā plānoti 37 662 418 eiro jeb 41,3% no budžeta. Finansējums paredzēts izglītības iestāžu ikdienas darbībai, pedagogu darba samaksai, izglītības procesa atbalstam un infrastruktūras attīstībai.
Būtiskākie izdevumi saistīti ar pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes iestādēm. Līdzekļi paredzēti pedagogu un atbalsta personāla atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, iestāžu uzturēšanai, komunālajiem pakalpojumiem un citiem ikdienas izdevumiem. Paredzēts pirmsskolas pedagogu palīgu atlīdzības palielinājums par 5,4%, lai mazinātu atalgojuma atšķirības un pietuvinātu līmeni darba tirgus tendencēm.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālajiem nodokļiem sasniedz 11 939 529 eiro, par 6,0% vairāk nekā plānots 2025. gadā. Mērķdotācijas tiks izmantotas pedagogu darba samaksai, nodrošinot normatīvo prasību izpildi un stabilu izglītības procesu.
2026. gadā izglītības infrastruktūrai paredzēti projekti:
- Ķekavas vidusskolas sporta halles projektēšana (Gaismas iela 7a) – 425 666 eiro, tajā skaitā aizņēmums 383 099 eiro;
- Pļavniekkalna sākumskolas sporta laukuma izveide – 193 600 eiro;
- ES līdzfinansēts projekts “Vispārējās izglītības infrastruktūras attīstība Ķekavas novadā”, paredzot būvprojekta izstrādi – 239 713 eiro;
- Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūve – 845 792 eiro, tajā skaitā aizņēmums 733 352 eiro.
Turpinās ES līdzfinansētais projekts “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā”, 2026. gadā plānojot apgūt 1 254 310 eiro, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 430 521 eiro.
Skolēnu brīvpusdienām plānots 1 446 054 eiro, no tiem pašvaldības finansējums 966 868 eiro. Izglītības, kultūras un sporta pārvalde plāno realizēt vairākus ES līdzfinansētus projektus kopā par 615 642 eiro.
CEĻU UN IELU UZLABOŠANA
Ceļu ikdienas uzturēšanai – 3 315 083 eiro, t.sk. grants ceļi, seguma atjaunošana, satiksmes drošība, autobusu pieturvietu uzlabošana un nomaiņa. Grants ceļu melnināšanai – 1 000 000 eiro, iekšpagalmu segumu remontiem – 200 000 eiro, Pļavniekkalna ielas seguma atjaunošanai – 250 000 eiro.
Nozīmīga izdevumu daļa ceļu investīcijām, turpinot iepriekšējos projektus, lai uzlabotu infrastruktūras kvalitāti, mobilitāti un satiksmes drošību. Tiks pabeigta “Autoceļa A5–A/C V6 (Vilciņi), Jaunsila ceļa pārbūve”, budžetā 431 871 eiro; ES Atveseļošanās un noturības fonda līdzfinansētais veloceļa posms “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads”, paredzot 1 430 781 eiro; noslēgsies Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai, Baldonē – 80 240 eiro.
PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
Kopā plānots izlietot 9 141 809 eiro jeb 10% no budžeta. No tiem 3 488 500 eiro – teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, t.sk. kapitālie ieguldījumi publiskās vides uzlabošanai. 550 000 eiro – publisko teritoriju labiekārtošanai, bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai un uzlabošanai, svētku dekoru nodrošināšanai. Papildus – ieguldījumi koplietošanas ūdensnoteces un meliorācijas sistēmu atjaunošanai.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai – 2 502 125 eiro, t.sk. 340 000 eiro nekustamo īpašumu uzturēšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Turpinās publiskās ārtelpas attīstības projekti, tostarp ES līdzfinansētais “Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā”, kopumā 1 659 999 eiro.
Ielu apgaismojuma infrastruktūrai 2026. gadā paredzēts 820 585 eiro – jaunu posmu izbūvei, projektēšanai un esošās infrastruktūras pārbūvei dažādās teritorijās.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (Ķekavas novada pašvaldības policija) – 1 835 274 eiro jeb 2% no budžeta. Izdevumi personāla atlīdzībai, materiāltehniskajam nodrošinājumam, transporta un aprīkojuma uzturēšanai, kā arī preventīviem pasākumiem.
Nozīmīga daļa – videonovērošanas sistēmu uzturēšana un attīstība: esošo kameru darbība, modernizācija un tīkla paplašināšana sabiedriskās kārtības uzraudzībai un noziedzības prevencijai.
VESELĪBA
Veselības nodrošināšanai – 572 141 eiro jeb 0,6% no budžeta. Būtiskākie izdevumi Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra Ārstniecības pakalpojumu nodaļai – 407 006 eiro.
Papildus turpinās ES projekts “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” 110 015 eiro apmērā, ietverot sabiedrības veselības uzlabošanas pasākumus.
Plānota arī ES līdzfinansēta projekta “Āra trenažieru ierīkošana – Ķekavas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai” īstenošana, nodrošinot publiski pieejamas fizisko aktivitāšu iespējas.
ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS
Atpūtai, kultūrai un sportam – 4 829 688 eiro jeb 5,3% no pamatbudžeta izdevumiem. Kultūras iestādēm – 2 559 040 eiro: darbinieku atlīdzība, telpu uzturēšana, pasākumu organizēšana, amatiermākslas kolektīvu darbs un pieejamas kultūras aktivitātes visā novadā.
Ķekavas novada sporta centram – 1 503 716 eiro sporta infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, kā arī pasākumu un sacensību organizēšanai. Energoefektivitātes uzlabošanai Ķekavas sporta klubā izbūvēs ventilāciju un jaunu apkures sistēmu, plānojot 377 808 eiro.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Sociālajai nodrošināšanai – 8 250 063 eiro jeb 9% no budžeta. Finansējums sociālajiem pakalpojumiem un materiālam atbalstam.
Lielākā daļa paredzēta sociālajiem pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām, ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti un citām sociāli mazāk aizsargātām grupām. No Sociālā dienesta budžeta pabalstiem – 1 407 898 eiro. No 2026. gada palielināsies:
- pabalsts veselības aprūpei: no 350 uz 400 eiro;
- pabalsts atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas: no 40 uz 100 eiro;
- pabalsts rehabilitācijai bērniem ar noteiktu invaliditāti: no 600 uz 700 eiro.
Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai palielināts kopumā no 20 000 uz 30 000 eiro. Pabalsts mācību piederumiem vai skolas apģērbam: no 35 uz 70 eiro.
No 2026. gada plānoti trīs jauni pakalpojumi:
- “Atelpas brīdis” ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti: no 1500 uz 3000 eiro;
- Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojums (emocionāla, sociāla un praktiska palīdzība grūtībās ar uzvedību, attiecībām vai ikdienu; mērķis – stiprināt sociālās prasmes, pašapziņu un sekmēt iekļaušanos sabiedrībā) – 25 200 eiro;
- Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (sociālo un darba prasmju attīstīšanas pasākumi atkarīgajiem) – 12 045 eiro.
Atbalstam norēķiniem par pirmsskolas programmu privātā iestādē, kompensācijai norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un līdzfinansējumam privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm budžetā plānoti 1 675 750 eiro. Tiks palielināts arī izmaksu apjoms uz vienu bērnu norēķiniem ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm.