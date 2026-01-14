Putenis.
Sabiedrība
Šodien 07:11
Trešdienas vakarā Kurzemē sāksies sniegputenis
Trešdienas vakarā Latvijas rietumos, sākot no Dienvidkurzemes piekrastes, gaidāms sniegputenis, prognozē sinoptiķi.
Neliels sniegvilksnis vietām sāksies agrāk - no pēcpusdienas valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē.
Mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, daudzviet spīdēs saule. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -6..-11 grādi, vietām Latgalē līdz -13 grādiem. Vējā sals šķitīs lielāks.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, no rietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1026 hektopaskāliem austrumos.