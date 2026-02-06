FOTO: Jūrmalas pašvaldība.
Novadu ziņas
Šodien 15:09
Līdz martam Jūrmalā virs jūras plānoti pētnieciskie lidojumi
2026. gada janvāra beigās, februārī un martā virs jūras Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tostarp piekrastes zonā, plānoti pētnieciskie aviolidojumi.
Lidojumi tiek veikti Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma “Jūrā ziemojošo ūdensputnu avio uzskaites 2025.–2027. gadā” ietvaros.
Pētījumu mērķis ir novērot izmaiņas putnu sugu sastāvā, skaitā un izplatībā Latvijas jūras ūdeņos ziemas periodā, 2026. gadā veicot pilnīgu gaisa inventarizāciju.
Aicinām iedzīvotājus saglabāt mieru, ja minētajā periodā piekrastē tiek novērota lidmašīnas pārvietošanās – lidojumi saistīti ar zinātnisku uzskaiti un dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu.