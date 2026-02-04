Ledlauzis "Varma" devies lauzt Rīgas jūras līča ledu
Trešdien pēc Rīgas ostas kapteiņa rīkojuma ledlauzis "Varma" atstājis piestātni un devies darbā Rīgas jūras līcī, aģentūru LETA informēja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Ostas akvatorijā ledus laušanu veic Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" daudzfunkcionālais ledus klases kuģis "Laura". Savukārt tad, kad ziemas sals veido ledu jūras līcī, darbā dodas "Varma".
Iepriekšējo reizi "Varma" ledus laušanas misijā devās 2018. gada ziemā. Kuģa uzturēšana prasa darbu visa gada garumā, un, lai arī iepriekšējās ziemās tas ledu lauzt nav devies, izmēģinājuma braucieni un kuģa mehānismu pārbaudes tiek veiktas regulāri, skaidro pārvaldē.
Tās pārstāvji norāda, ka kuģa sagatavošana iziešanai darbā prasa pāris dienas, lai nokomplektētu apkalpi un veiktu nepieciešamās sagādes. Kad apkalpe ir nokomplektēta, kuģis ir gatavs darbam dažu stundu laikā.
Ledlauža darbību nodrošina 26 jūrnieku apkalpe. Lielākā daļa darbinieku ir ar pieredzi vairākās ledus laušanas misijās.
Informācija "LVR flote" mājaslapā liecina, ka ledlauzis "Varma" ir būvēts 1968. gadā. Tas ir 84,1 metru garš un 21,2 metru plats.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka pērn martā "LVR flote" savā flotē iekļāva 10,785 miljonu eiro vērto daudzfunkcionālo ledus klases kuģi "Laura", kuru var izmantot arī militāro vajadzību apgādei.
Projektu par mūsdienīga un efektīva ledlauža iegādi ledus laušanas nodrošināšanai Rīgas jūras līcī "LVR flote" un Rīgas brīvostas pārvalde sāka 2022. gada beigās, un 2023. gada novembrī atbilstoši atklātā konkursa rezultātiem "LVR flote" noslēdza līgumu par jaunā kuģa piegādi ar Igaunijas kuģu būvētavu "Baltic Workboats", kuras ražotne atrodas Sāremā.
