Rīgas zoodārzs aicina izvēlēties vārdus pieciem kapibaru mazuļiem
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs aicina iedzīvotājus iesaistīties un izvēlēties vārdus pieciem pagājušā gada rudenī dzimušajiem kapibaru mazuļiem.
2026. gada septembrī zoodārzā mītošo kapibaru ģimene piedzīvoja strauju pieaugumu – vispirms pasaulē nāca viens mazulis, kuram dažas nedēļas vēlāk pievienojās vēl četri. Tādējādi nepilna mēneša laikā kapibaru saime pieauga no trim līdz astoņiem dzīvniekiem. Zoodārza pārstāvji norāda, ka jaunuļi nu ir krietni paaugušies, ir veselīgi, aktīvi un tiem iezīmējušās atšķirīgas rakstura iezīmes.
Pie vārdiem jātiek pieciem mazuļiem – trīs tēviņiem un divām mātītēm. Iesniegt savus variantus ikviens aicināts zoodārza sociālo tīklu profilos ("Facebook" un "Instagram") komentāru sadaļā.
Domājot par vārdiem, rīkotāji aicina ļaut vaļu iztēlei, smelties iedvesmu no kapibaru dzimtenes – Dienvidamerikas – vai pieskaņot tos jau esošajiem pieaugušo kapibaru vārdiem: Oskars, Tindra un Truse. Idejas tiks apkopotas līdz 31. janvārim.
Tā kā kapibarām ziemas aukstums nav piemērots, tās dienas vada iekštelpās. Interesenti dzīvnieku ikdienai var sekot līdzi tiešraidē, kas tagad pieejama ilgāku laiku – kameras tiek izslēgtas tikai no plkst. 10.00 līdz 12.00, kad notiek mītnes uzkopšana.