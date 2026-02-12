Janvārī ievērojami sarucis GPS traucējumu skaits Latvijas gaisa telpā
Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad janvārī fiksēti 73 reižu, kas ir 2,4 reizes mazāk nekā 2025. gada janvārī, norādīja VAS "Latvijas gaisa satiksme".
Pagājušajā gada janvārī Latvijas gaisa telpā tika fiksēti 176 GPS traucējumi. 2025. gadā kopā tika fiksēti 1276 GPS traucējumu, 2024. gadā - 820 gadījumi, 2023. gadā - 342 gadījumi, bet 2022. gadā - 26 gadījumi.
LGS iepriekš atzīmēja, ka, apkopojot šos datus, netiek atsevišķi izdalīta informācija par konkrētām aviokompānijām.
Aeronavigācijas uzņēmumā informēja, ka traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un, visticamāk, ir ar to saistīti.
Civilās aviācijas aģentūrā (CAA) iepriekš skaidroja, ka CAA izskata un analizē ziņojumus par GPS signāla traucējumiem Latvijas gaisa telpā. Lai gan tie ietekmē normālus civilās aviācijas procesus, GPS signāla traucējumi nerada apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam kā tranzītā, tā uz un no Latvijas lidojošajiem gaisa kuģiem.
CAA uzsver, ka lidojumu drošuma nodrošināšanā tiek izmantotas vairākas sistēmas, līdz ar to GPS traucējumi neietekmē lidojumu drošumu. Katru gadījumu, kad konstatēts GPS traucējums, centralizēti apkopo un analizē Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.
LGS ir 100% valsts uzņēmums, tā pienākums ir nodrošināt gaisa telpas lietotājus ar aeronavigācijas pakalpojumiem.
Savukārt CAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.