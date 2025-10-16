Civilās aviācijas aģentūras direktors: GPS traucējumi skar teju katru otro lidojumu no Rīgas
Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) traucējumi ir novēroti aptuveni 40% lidojumu no Rīgas, "Latvijas Radio" norādījis Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs.
Viņš skaidroja, ka galvenokārt ir divi GPS traucējumu veidi - signāla slāpēšana ("jamming") un signāla maldināšana ("spoofing"). "Signālu maldināšanu, piemēram, var redzēt lidojumu monitoringa mājaslapā "Flightradar 24", kad lidaparāti atrodas pilnīgi citā vietā. Ir bijuši gadījumi, kad uz Latvijas austrumu robežas patrulē helikopters un dati rāda, ka tas ielido Krievijas teritorijā, bet lidaparāts ir Latvijas pusē," uzsvēra CAA direktors.
Gorodcovs skaidroja, ka pie GPS traucējumu ietekmes mazināšanas tiek strādāts, un nozare ir iemācījusies ar to "sadzīvot".
Pēc viņa teiktā, apkalpes ir apmācītas, ražotāji uzlabo sistēmu noturību, tiek ievērotas aviosabiedrību procedūras, kā arī mainīti plāni. Piemēram, ekspluatācijā atstātas dažādas zemē balstītas stacijas vai radari. Tādējādi "Latvijas gaisa satiksmei" (LGS) ir jāiegulda papildu līdzekļi, lai tos modernizētu.
Komentējot, kādus riskus GPS traucējumi rada, viņš norādīja, ka tas ir papildu darbs apkalpēm un gaisa satiksmes vadības institūcijām.
Gorodcovs arī skaidroja, ka ir vairākas citas klasiskās navigācijas sistēmas, tādēļ ir gadījumi, kad pilots izslēdz satelīnavigācijas sistēmas, kad zina, ka būs rajons, kurā ir ietekme no GPS traucējumiem.
Viņš atzīmēja, ka pagājušajā gadā Eiropas Komisijā (EK) tika izveidota darba grupa ar sešām valstīm, kas apkopoja pierādījumus par GPS traucējumiem. "Liela GPS traucējumu ietekme ir no austrumu puses - viens avots atrodas Sanktpēterburgā un otrs - Pleskavā. Vienlaikus trīs avoti ir rietumu pusē, bet trīs avoti identificēti Karaļaučos," stāstīja Gorodcovs.
Tāpat viņš informēja, ka Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) ir atzinusi, ka Krievija apdraud civilās aviācijas drošu darbību. "Patlaban GPS traucējumu ietekme ir mazliet samazinājusies. Tomēr, visticamāk, tā atgriezīsies," viņš piebilda.
GPS traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad deviņos mēnešos, pēc LGS datiem, fiksēti 1060 reižu, kas ir 2,6 reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tostarp šogad septembrī fiksēts 91 GPS traucējums, kas ir 3,6 reizes vairāk nekā pērn septembrī, kad traucējumi tika fiksēti 25 reizes.
Pagājušajā gadā kopā tika fiksēti 820 GPS traucējumi, 2023. gadā - 342 gadījumi, bet 2022. gadā - 26 gadījumi.
CAA iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka CAA izskata un analizē ziņojumus par GPS signāla traucējumiem Latvijas gaisa telpā. Lai gan tie ietekmē normālus civilās aviācijas procesus, GPS signāla traucējumi nerada apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam kā tranzītā, tā uz un no Latvijas lidojošajiem gaisa kuģiem.
CAA uzsver, ka lidojumu drošuma nodrošināšanā tiek izmantotas vairākas sistēmas, līdz ar to GPS traucējumi neietekmē lidojumu drošumu. Katru gadījumu, kad konstatēts GPS traucējums, centralizēti apkopo un analizē Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.
LGS ir 100% valsts uzņēmums, tā pienākums ir nodrošināt gaisa telpas lietotājus ar aeronavigācijas pakalpojumiem.
Savukārt CAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.