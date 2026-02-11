Daugavpilī tramvajus vadīs konduktori
Daugavpilī pie tramavjus turpmāk vadīs kunduktori, kuri līdz šim vagonos pārdeva braukšanas biļetes. SIA “Daugavpils satiksme” paplašina tramvaju vadītāju komandu, īstenojot darbinieku pārkvalifikācijas programmu un nodrošinot trīs mēnešu specializētas mācības. Pirmām kārtām šī iespēja tiek piedāvāta uzņēmuma darbiniekiem.
SIA “Daugavpils satiksme” turpina īstenot darbinieku pārkvalifikācijas programmu. Tās ietvaros tramvaju vadītāju komandai pievienojušies darbinieki, kuri veiksmīgi pārkvalificējušies no konduktora amata un pabeiguši specializētu mācību kursu, informē Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Apmācības notiek autoskolā “Real Proff” Rīgā, kas ir vienīgā licencētā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo tramvaju vadītājus. Mācību process ilgst trīs mēnešus. Tas ietver teoriju, kontroles braucienus, 150 stundas praktiskās braukšanas bez pasažieriem instruktora uzraudzībā, kā arī noslēguma eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas darbinieki iegūst Ceļu satiksmes drošības dienesta izsniegtas tramvaja vadītāja apliecības.
Pārkvalifikācijas iespēja vispirms tiek piedāvāta uzņēmuma darbiniekiem, kuri vēlas mainīt profesiju un turpināt profesionālo izaugsmi SIA “Daugavpils satiksme”. Ja uzņēmumam nepieciešami jauni tramvaju vadītāji, bet darbinieku vidū nav interesentu, tiek izsludinātas atklātas vakances.