Bibliotēka aicina papildināt Imanta Ziedoņa darbu kolekciju
Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēka aicina lasītājus dāvināt dzejnieka darbu izdevumus, lai līdz viņa dzimšanas dienai papildinātu krājumu un nodrošinātu plašāku pieejamību. Izdevumus var nodot jebkurā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībā.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība vēsta, ka Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēka aicina lasītājus un dzejnieka daiļrades cienītājus piedalīties bibliotēkas krājuma papildināšanā.
Sagaidot Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu, bibliotēka vēlas bagātināt savu krājumu ar dzejnieka darbu izdevumiem, nodrošinot plašāku to pieejamību ikvienam interesentam.
Ikviens, kura rīcībā ir kāds no bibliotēkai nepieciešamajiem izdevumiem, aicināts apsvērt iespēju nodot to bibliotēkas krājumā, tādējādi veicinot Imanta Ziedoņa literārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību.
Nepieciešamo grāmatu saraksts:
- Imants Ziedonis. Ar tikko grieztu ķeizarkroni rokā. 1979.
- Imants Ziedonis. Es, cilvēks, pasaulē. 1993.
- Imants Ziedonis. Es skaitīju un nonācu pie viena. 1996.
- Imants Ziedonis. “Kā laiku un telpu, un bezgalību…”. 2008.
- Imants Ziedonis. Kā svece deg. 1971.
- Imants Ziedonis. Krāsainas pasakas. 2016.
- Imants Ziedonis. Īpašie vārdi. 2013.
- Imants Ziedonis. Latvija man. 2008.
- Imants Ziedonis. Pasaka par bizi. 1997.
- Imants Ziedonis. Pupa. 2016.
- Imants Ziedonis. Raksti, 1.–12. sējums. 1995–2002.
- Imants Ziedonis. Sirds dinamīts. 1963.
- Imants Ziedonis. Trioletas. 2003.
- Imants Ziedonis. Trīs akmentiņi. 2017.
- Imants Ziedonis. Vēl ko. 2010.
Izdevumus iespējams atstāt ikvienā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībā.
Kontaktinformācija: Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēka Tukuma ielā 20, tālrunis 67765516.