Jaunietis, iespējams, atrodas Čehijā - policija lūdz palīdzību pazudušā Daniela Pošera meklēšanā
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2004.gadā dzimušo Danielu Pošeru, kurš, iespējams, atrodas Brno pilsētā Čehijā.

Pazīmes: augums 190 cm, kalsnas miesas uzbūves, melni mati līdz ausīm, tumšas, biezas uzacis, brūnas acis, brilles. Tetovējumi – uz kreisās rokas apakšdelma no iekšpuses "abyss", uz kājas ikriem "sikspārnis" ar spārniem uz leju 15 cm garumā un 8 cm platumā un zīmējums krūts rajonā. Ir pīrsings mēlē, nēsā auskarus – labajā ausī apakšējā daļā un kreisajā ausī nēsā 2 auskarus.

Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

