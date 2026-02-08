Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1989. gadā dzimušo Eviju Reiheli.
Šodien 13:27
Policija meklē bezvēsts pazudušo Eviju Reiheli
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1989. gadā dzimušo Eviju Reiheli, kura 2026. gada 6. februārī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Lielupes ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies, kā arī nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 160 cm, kalsnas miesas būves, vidēji gari melni mati. Ģērbusies: melnā pusgarā jakā, zilas bikses, kājās melni sporta apavi "Puma".
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67085984 vai 112!
