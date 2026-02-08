Krievija Latvijā izmisīgi meklē jaunus "tautiešu" līderus, bet sabotāžām pamatā vervē noziedzniekus
Krievija Latvijā izmisīgi meklē jaunus "tautiešu" līderus, bet sabotāžu rīkošanai pamatā mēģina vervē ar noziedzīgo vidi saistītas personas, atklāja Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets.
Galvenais Krievijas specdienestu mērķis ir militārie objekti un kritiskā infrastruktūra, intervijā TV3 raidījumam "Nekā personīga" stāstīja Mežviets.
"Pagājušā gadā mūsu valsts teritorijā ir notikuši vairāki incidenti, kurus mēs šobrīd izmeklējam un kuros mēs neizslēdzam saistību ar Krievijas specdienesta dotu uzdevumu izpildi. Nevienā no šiem incidentiem nekāds būtisks kaitējums Latvijas valsts drošības interesēm nodarīts nav ticis."
Pērn atklāts grupējums 2023. gadā bija izraisījis ugunsgrēku firmā, kas īstenoja projektu aizsardzības jomā. Tie paši cilvēki plānoja dedzināt kravas automašīnas ar Ukrainas numuriem kāda kritiskās infrastruktūras objekta teritorijā. Viņi bija izveidojuši sarakstu ar potenciāliem sabotāžu mērķiem - piemiņas vietas, elektroapgāde, noliktavas, kurās ir viegli uzliesmojošas preces, un militārie objekti.
Pēc Mežvieta vārdiem, Krievijas vervēto personu profils ir personas, kas ir saistītas ar noziedzīgo vidi - personas, kas ir bijušas iesaistītas prettiesiska rakstura darbībās un atradušās ieslodzījumā. "Piedevām šos cilvēkus vieno zināma rakstura, ja tā var teikt, noziedzīgās korporatīvās saites. Viņiem ir plašs kontaktu, paziņu loks ar līdzīga rakstura interesēm. Tātad, savervējot šādu vienu personu, pastāv plašas iespējas, balstoties uz šo personu, iesaistīt šāda veida darbībās vēl virkni citu cilvēku, ar kuriem viņš ir personīgi pazīstams."
Bijušie cietumnieki un narkotiku jūgā esoši cilvēki par naudu iesaistās informācijas vākšanā un sabotāžu rīkošanā, bet ir arī cilvēki, kas ziņas sniedz brīvprātīgi - ideoloģisku motīvu vadīti, piemēram, šī gada sākumā aizturētais lielveikala apsargs Igors Andrejevs, "Baltijas antifašistu" līdera Sergeja Vasiļjeva dzīvesbiedre Iveta Balode, finansists Jevgēnijs Okss un citi.
Pašlaik apcietinājumā atrodas četras personas, kuras tika aizturētas šī gada sākumā. Trīs no šīm aizturētajām personām ir Latvijas pilsoņi un viena persona ir Latvijas nepilsonis. Šīs četras personas tiek turētas aizdomās par spiegošanu, proti, šīs personas mērķtiecīgi vākušas izlūkošanas rakstura ziņas par Latvijas civilo un militāro kritisko infrastruktūru, kā arī personām, organizācijām, kas ir iesaistītas Ukrainas atbalsta aktivitātēs.
VDD redzes laukā esot vēl vairākas personas, kuras dienests tur aizdomās par saistību ar šāda veida darbībām, tāpēc Mežviets neizslēdz, ka nākotnē aizturēto personu skaits varētu pieaugt.
Mežvieta skatījumā, kopumā "Baltijas antifašistu" platformas pastāvēšana ir vērtējama kā zināma veida psiholoģiskā operācija, kuras mērķis ir iebiedēt Latvijas sabiedrību, radot iespaidu, ka ir kaut kāda personu organizācija, kas mērķtiecīgi vāc informāciju par cilvēkiem, kas nākotnē tiem varētu radīt problēmas.
Lielākā daļa "Baltijas antifašistu" kanāla veidotāju vietējos kūda no Krievijas, kurp aizmukuši arī citi "krievu pasaules" aktīvisti, bet Latvijā palikušie pieklusinājuši retoriku. "Tā vienmēr ir bijusi ļoti būtiska problēma Krievijas varas iestādēm - jaunu līderu trūkums mūsu valstī. Tas attiecās ne tikai uz mūsu valsti, bet ar šādu rakstura izaicinājumiem Krievija ir saskārusies, organizējot savas ietekmes aktivitātes arī daudzās citās valstīs," vērtēja Mežviets.
"Jau vairākus gadus mēs esam redzējuši samērā izmisīgus mēģinājumus no Krievijas puses izveidot šeit jaunu līderu grupas, gados jaunus cilvēkus, izglītotus cilvēkus, kas varētu tālāk pārņemt šo tā saucamo tautiešu organizāciju vadību, koordinēt krievvalodīgo iedzīvotāju organizācijas Krievijas mērķa sasniegšanai," pauda VDD priekšnieks.