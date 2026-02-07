Latvijā 46% iedzīvotāju šogad plāno iegādāties auto
Latvijas 46% iedzīvotāju šogad plāno iegādāties automašīnu, informēja bankas "Citadele" grupā ietilpstošajā līzinga kompānijā SIA "Citadele Leasing", atsaucoties uz veikto aptauju.
Aptaujas dati arī liecina, ka lielākā daļa pircēju izvēlas lietotus transportlīdzekļus, kamēr jaunu auto iegādi apsver 12%. Elektroauto iegādi plāno 8% respondentu.
Visbiežāk auto iegādi plāno iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma grupā automašīnu iegādāties iecerējuši 55% respondentu. Savukārt vecumā no 60 līdz 74 gadiem interese ir viszemākā - auto tuvākajā laikā neplāno iegādāties divas trešdaļas jeb 66% iedzīvotāju.
Reģionos aptaujā iezīmējas atšķirīgas izvēles - Rīgā salīdzinoši biežāk tiek apsvērta videi draudzīgāku auto iegāde, un hibrīda vai elektroauto plāno iegādāties katrs piektais iedzīvotājs jeb 20%.
Savukārt reģionos dominē pragmatiskāka pieeja - priekšroka tiek dota lietotām benzīna vai dīzeļa automašīnām, īpaši Kurzemē (32%) un Latgalē (29%), kā arī Zemgalē un Vidzemē (abos reģionos - 27%), kamēr lietotu benzīna vai dīzeļa automašīnu iegādi Rīgā apsver 19%.
Aptaujā secināts, ka iedzīvotāju lēmumi kopumā ir piesardzīgi - vēlme saglabāt mobilitāti tiek sabalansēta ar rūpīgu personīgo finanšu izvērtēšanu.
"Citadele Leasing" vadītājs Latvijā Pēteris Plaudis norāda, ka fakts, ka gandrīz puse iedzīvotāju plāno auto iegādi, liecina - auto tirgus Latvijā ir aktīvs. Vienlaikus pircēji kļūst pragmatiskāki, biežāk izvēloties lietotus auto un elastīgus finansēšanas risinājumus, lai sabalansētu ikmēneša izdevumus ar savām iespējām.
Plaudis informē, ka 2025. gadā Latvijā reģistrēti 25 097 jauni vieglie automobiļi, kas ir par 26% vairāk nekā gadu iepriekš. Privātpersonu līzingā iegādāto jauno auto skaits pērn pieauga par 38%.
Aptauju "Citadele Leasing" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica 2025. gada decembrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.