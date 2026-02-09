Dzīve pēc 60 izmaksā dārgi. Ko iedzīvotājiem Latvijā būtu vērts darīt jau tagad?
Vidējā vecuma pensija Latvijā pērn bija nepilni 625 eiro mēnesī* – summa, kas nozīmē ļoti rūpīgu rēķināšanu un būtiski ierobežo iespējas ceļot, pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs vai attīstīt jaunus vaļaspriekus. Tomēr lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju pensijas gadus vēlas pavadīt aktīvi.
Ambiciozi plāni
Aptaujas dati** liecina, ka 63 % respondentu vēlētos pensijas gados ceļot un aktīvi atpūsties, savukārt 47 % vēlas pievērsties hobijiem un vaļaspriekiem. Gandrīz katrs piektais aptaujātais paudis vēlmi turpināt mācīties vai apgūt jaunas prasmes.
"Rezultāti skaidri parāda – cilvēki vēlas vairāk, nekā pensiju 1. un 2. līmenis šobrīd spēj nodrošināt. Tas nozīmē, ka bez mērķtiecīgas uzkrājumu veidošanas un savlaicīgas finanšu plānošanas lielai daļai iedzīvotāju nebūs iespējams dzīvot tādā pensijā, kādu viņi paši uzskata par vēlamu. Aptauja apliecina, ka pensija netiek uztverta tikai kā izdzīvošanas posms, bet gan kā iespēja dzīvot aktīvi un jēgpilni. Taču bez pašu cilvēku iesaistes – intereses par pensiju 2. līmeni, ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas un sekošanas līdzi savu plānu darbībai – šīs cerības var palikt nepiepildītas," uzsver Kārlis Purgailis, bankas "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs.
Ar pensiju nepietiek...
Ceļojumiem. Pat cilvēki ar lielākiem ienākumiem bieži laikus veido uzkrājumus ceļojumiem. Ar 625 eiro mēnesī atlikt naudu ceļojumam ir ļoti sarežģīti – bieži vien neiespējami.
Pansionātam. Frāze "vecumdienās lieciet mani pansionātā" realitātē ir ļoti dārga. Dažkārt pansionāta izmaksas mēnesī ir līdzīgas ceļojumam uz siltajām zemēm – tikai ceļojumu var atlikt, bet pansionātam ir jāmaksā katru mēnesi.
Hobijiem. Lēti hobiji – kā herbārijs vai pastaigas – ir pieejami ikvienam. Taču golfs, suņu audzēšana, mākslas kolekcionēšana vai pat kvalitatīvs fotoaprīkojums vidējai pensijai ir nesasniedzams.
Kultūrai. Lai gan teātra biļete ne tuvu nav tik dārga kā jahta vai antīks auto, tomēr brīdī, kad jāizšķiras starp elektrības rēķinu un izrādes apmeklējumu, izvēle ir skaidra.
Tās ir tikai dažas no lietām, par kurām cilvēki domā, plānojot savu dzīvi pensijā. Arī vēlme finansiāli atbalstīt savus bērnus un mazbērnus un pat vienkārša ikdienas drošība un neatkarība prasa līdzekļus.
Vai kaut kam vispār pietiek?
Mājoklis, veselība un pārtika ir trīs lielākās ikdienas izmaksu grupas pensijas vecumā, neatstājot neko daudz citu vajadzību un vēlmju piepildīšanai.
Aptaujā Latvijas iedzīvotāji 60–74 gadu vecumā kā visdārgāko izdevumu kategoriju visbiežāk min mājokļa izdevumus – tos kā lielāko ikmēneša slogu norāda 43 % respondentu. Tas ietver komunālos maksājumus, apkuri, īri un mājokļa uzturēšanu.
Otrajā vietā ierindojas veselības aprūpes izdevumi, kurus par lielākajiem atzīst 33 % pensijas vecuma iedzīvotāju, apliecinot regulāras izmaksas zālēm, ārstu apmeklējumiem un ārstniecības pakalpojumiem. Trešā nozīmīgākā izdevumu pozīcija ir pārtika – 18 %.
"Aptaujas dati ļoti skaidri parāda, ka pensijas vecumā cilvēku finansiālo drošību visvairāk ietekmē izdevumi, no kuriem praktiski nav iespējams izvairīties, – mājoklis un veselība. Tos sedzot, senioru budžetā faktiski nepaliek līdzekļu citiem ikdienai un dzīves kvalitātei svarīgiem izdevumiem – apģērbam, kultūras pasākumiem vai sociālajām aktivitātēm. Tas ilgtermiņā var ietekmēt gan labsajūtu, gan sociālo iesaisti," saka Kārlis Purgailis.
Ko tu vari darīt jau tagad?
Iedzīvotāju ambīcijas attiecībā uz vecumdienām ir augstas, taču to īstenošana bez papildu uzkrājumiem lielai daļai sabiedrības var izrādīties sarežģīta.
"Jāatceras, ka pensiju 2. līmeņa apmēru nosaka ne tikai valsts pieņemtie lēmumi, bet arī pašu iedzīvotāju zināšanas, iesaiste un savlaicīgas izvēles sava kapitāla pārvaldībā. Laikus iesaistoties, parādās iespēja ietekmēt nākotnes labklājību, savukārt intereses trūkums par savu uzkrājumu nozīmē palaist garām iespēju to vairot vai pat risku nodarīt tam kaitējumu, ilgstoši atrodoties vecumam neatbilstošā pensiju 2. līmeņa plānā," saka Kārlis Purgailis.
Pensiju sistēmas nodrošina pamatu, taču pārējais ir atkarīgs no tevis: no taviem lēmumiem, zināšanām un iesaistes. Pārbaudi sava pensiju 2. līmeņa plāna atbilstību, pārskati savas iespējas ieguldīt pensiju 3. līmenī vai izmantot citas ieguldījumu iespējas.
* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati
** Iedzīvotāju aptaujas CBL Asset Management sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat veica 2026. gada janvārī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.