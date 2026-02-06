"Aptamil" un "Tutteli" izplatītājs Latvijā atsauc vairākas produktu partijas
Eiropas Komisija, balstoties uz Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes EFSA riska novērtējumu, ir samazinājusi pieļaujamo toksīna cereulīda līmeni zīdaiņiem paredzētajos piena maisījumos, informē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Novērtējums tika veikts pēc tam, kad atklājās, ka vairākos piena maisījumos ir izmantota piesārņota izejviela, kā rezultātā noteiktās maisījumu partijās bija pārsniegts pieļaujamais cereulīda līmenis, apdraudot patērētāju veselību.
Cereulīds ir toksīns, ko var ražot mikroorganisms Bacillus cereus, ja produkta ražošanā netiek pilnībā ievērotas visas labas ražošanas prakses prasības.
Vairākās pasaules valstīs tika atsauktas piesārņotās "Nestle" un "Aptamil" produktu partijas, taču, kā pārliecinājās Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), Latvijā tās tirdzniecībā pieejamas nebija.
Ņemot vērā jauno pieļaujamo cereluīda normu piena maisījumos zīdaiņiem, piena maisījumu ražotāji šobrīd pārskata savus produktus, laboratoriski tos testējot, lai pārliecinātos, vai produkti atbilst jaunajām Eiropas Savienības normām.
Produktu "Aptamil" un "Tutteli" izplatītājs Latvijā “SIA "Nutricia" ir informējis Pārtikas un veterināro dienestu, ka, lai gan tā izplatītajā produkcijā jaunās pieļaujamās cereluīda normas nav pārsniegtas, tas piesardzības nolūkos no tirgus atsauc produktu partijas, kurās toksīna rādītājs ir salīdzinoši tuvu jaunajai pieļaujamajai normai.
Arī SIA "Sanitex" piesardzības nolūkos no tirgotājiem atsauc piena maisījumu NESTLE NAN Optipro Plus 1, 800g, partijas numurs: 53410346AF, derīguma termiņš 2027-12-31.
Patērētāji, kuri ir iegādājušies piesardzības nolūkos atsauktās produktu partijas, var sazināties ar izplatītāju un atgriezt produktu.