Nauda ir, bet piekļuve liegta? Latvijā rosina atļaut priekšlaicīgu 2. līmeņa pensiju uzkrājumu izņemšanu
Latvijā sākusies diskusija par iespēju atļaut priekšlaicīgi izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. Sabiedrisko iniciatīvu portālā Manabalss.lv sākta parakstu vākšana par iedzīvotāju tiesībām brīvprātīgi – pilnībā vai daļēji – saņemt šos līdzekļus vēl pirms vecuma pensijas piešķiršanas.
Iniciatīvas autors norāda, ka pašreizējais regulējums paredz 2. līmeņa pensiju kapitāla izmantošanu galvenokārt pēc pensijas vecuma sasniegšanas, tomēr mūsdienu ekonomiskie apstākļi un dzīves riski prasa elastīgāku pieeju rīcībai ar personīgajiem uzkrājumiem. Iniciatīvas publicēšanas brīdī to jau bija atbalstījuši vairāk nekā 4000 iedzīvotāju.
Pamatojumā uzsvērts, ka 2. līmeņa pensiju uzkrājumi veidojas no konkrētās personas sociālajām iemaksām, tiek ieguldīti finanšu tirgos tās vārdā un uzskaitīti individuālā kontā. Līdz ar to tie uzskatāmi par personīgiem finanšu līdzekļiem, nevis abstraktiem valsts resursiem.
Iniciatīvas autors uzskata, ka stingri ierobežojumi piekļuvei šiem līdzekļiem ir pretrunā ar īpašuma tiesībām, kas nostiprinātas Satversmes 105. pantā, kā arī tiesiskās paļāvības principu. Tāpat tiek uzsvērts samērīguma princips – pilnīgs aizliegums izmantot uzkrājumus līdz pensijas vecumam, pēc autora domām, nav pamatots, ja iespējami mazāk ierobežojoši risinājumi, kas vienlaikus saglabā daļu kapitāla vecumdienām un sniedz finansiālu atbalstu krīzes situācijās.
Ekonomiskajā pamatojumā norādīts, ka iespēja izmantot 2. līmeņa pensiju uzkrājumus, piemēram, mājokļa iegādei, medicīnisko izdevumu segšanai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, varētu mazināt sociālos riskus un samazināt atkarību no valsts pabalstiem. Tāpat brīvprātīga uzkrājumu izņemšana varētu veicināt iekšējo patēriņu un investīcijas, sekmējot valsts ekonomisko attīstību.
Iniciatīva paredz, ka izmaiņas varētu īstenot ar grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā un saistītajos normatīvajos aktos. Praktiski tas nozīmētu, ka izmaksas administrētu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sadarbībā ar pensiju fondu pārvaldītājiem, vienlaikus nosakot skaidrus nosacījumus – piemēram, minimālo uzkrājuma apjomu, izņemšanas limitus vai nodokļu piemērošanu. Tiek uzsvērts arī vienkāršas un caurskatāmas pieteikšanās kārtības nozīmīgums.
Kā ieguvumi sabiedrībai minēti iedzīvotāju finansiālās drošības uzlabošana, slodzes mazināšana sociālajai sistēmai, ekonomiskās aktivitātes pieaugums un uzticības stiprināšana pensiju sistēmai. Vienlaikus iniciatīvas autori uzsver, ka šādas izmaiņas neprasītu jaunu institūciju izveidi un neradītu būtisku papildu slogu valsts budžetam.
Tomēr iniciatīvai ir arī kritiķi. Finanšu eksperts Valters Vestmanis pauž bažas, ka liela daļa iedzīvotāju nespētu šos līdzekļus izmantot ilgtermiņā atbildīgi. Kā piemēru viņš min Igaunijas pieredzi, kur iespēju izņemt 2. līmeņa pensiju uzkrājumus izmantojuši ap 150 tūkstošiem cilvēku, bet ievērojama daļa līdzekļu izlietota ikdienas patēriņam, parādu segšanai un atsevišķos gadījumos – azartspēlēm. Eksperts uzsver, ka tas var īpaši negatīvi ietekmēt sabiedrības daļu, kurai uzkrājumi vecumdienās ir visnepieciešamākie un kurai bieži trūkst ilgtermiņa finanšu plānošanas prasmju.
Iepriekš jau ziņots, ka finanšu ministrs Arvils Ašeradens ir norādījis – priekšlaicīga 2. līmeņa pensiju uzkrājumu izmaksa Latvijā šobrīd netiek izskatīta.