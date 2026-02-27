Sabiedrība
Šodien 07:27
Šorīt apledojums un sniegs daudzviet Vidzemē un valsts austrumu daļā apgrūtina braukšanu
Šorīt ap plkst. 6:30 apledojums un sniegs daudzviet Vidzemē un valsts austrumu daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Slidenos un sniegotos posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 76 ziemas tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai;
- Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Stolbovkas līdz Terehovai;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Talsu, Saldus, Bauskas, Ogres, Limbažu, Valmieras, Valkas, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Preiļu un Ludzas apkārtnē.