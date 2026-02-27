Latvijas finanšu iestāžu peļņa janvārī sarukusi
Latvijas monetārās finanšu iestādes (MFI), galvenokārt bankas, šogad janvārī strādāja peļņu 29,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 18,5% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija.
Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 2026. gada 31. janvārī bija 31,89 miljardi eiro, kas ir par 7,3% jeb 2,169 miljardiem eiro vairāk nekā 2025. gada janvāra beigās, kad monetāro finanšu iestāžu aktīvi bija 29,721 miljards eiro.
Janvāra beigās Latvijas monetāro finanšu iestāžu rezidentiem izsniegto kredītu atlikums bija 15,695 miljardi eiro, kas ir par 11,9% vairāk nekā pirms gada. Tostarp Latvijas monetārās finanšu iestādes rezidentiem kredītos eiro bija izsniegušas 15,633 miljardus eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā pirms gada, bet ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikums bija 62,3 miljoni eiro, kas ir par 33,6% mazāk.
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums 2026. gada janvāra beigās bija 21,133 miljardi eiro, kas ir par 9,1% vairāk nekā pirms gada. Tostarp noguldījumi eiro bija 19,91 miljards eiro, bet ārvalstu valūtās - 1,222 miljardi eiro. Eiro piesaistīto noguldījumu apmērs salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir palielinājies par 9,9%, bet ārvalstu valūtā piesaistīto noguldījumu apmērs ir sarucis par 2,9%.
Savukārt Latvijas monetāro finanšu iestāžu kapitāls un rezerves janvāra beigās bija 3,537 miljardi eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā 2025. gada janvāra beigās.
2025. gadā monetāro finanšu iestāžu peļņa bija 341,7 miljoni eiro, kas ir par 34,5% mazāk nekā 2024. gadā, tostarp janvārī - 36,2 miljoni eiro.
Monetārās finanšu iestādes ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus no klientiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes, kā arī uz sava rēķina piešķir kredītus un iegulda vērtspapīros.