Akcija "Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!"
Trešdienas rītā Vecrīgā aptuveni 20 cilvēku pulcējās pie Saeimas nama, lai mudinātu politiķus atrast finansējumu onkoloģisko slimību medikamentu kompensēšanai un ...
FOTO: pie Saeimas notiek akcija "Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!"
Trešdienas rītā Vecrīgā aptuveni 20 cilvēku pulcējās pie Saeimas nama, lai mudinātu politiķus atrast finansējumu onkoloģisko slimību medikamentu kompensēšanai un nenovērtēt pacientu dzīvības zemāk par valsts budžeta prioritātēm.
Kā novēroja aģentūra LETA, Pasaules vēža dienā notiekošajā akcijā "Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!" pacientu tiesību aizstāvji pie parlamenta bija sanākuši ar plakātiem un atribūtiem, kā arī skandēja saukļus. Pie viņiem aprunāties iznāca arī atsevišķi deputāti.
Saeimas deputāts Andris Bērziņš (ZZS) skaidroja, ka, ņemot vērā apstākļus, būtu nenopietni nākamā gada budžetā pacientiem solīt vairāk naudas. Vēlāk viņš precizēja, ka pastāv 90% iespēja kādu papildu finansējumu šim mērķim tomēr atrast. Uz akcijas dalībnieku jautājumiem par šī gada budžeta pārskatīšanu Bērziņš atbildēja, ka būs jāskatās, cik liels ir budžeta deficīts un cik lielu daļu varētu atvēlēt onkoloģijas pacientiem.
Saeimas opozīciju pārstāvošā deputāte Ilze Indriksone (NA) pauda atbalstu iniciatīvai un viesa cerību, ka onkoloģijas medikamentu kompensēšanai varētu iedalīt kādu daļu finansējuma, ja gada vidū notiktu budžeta pārskatīšana. No iepriekšējā sasaukuma viņa atcerējās onkoloģisko pacientu darba grupu. Akcijas dalībnieki norādīja, ka tāda turpina pastāvēt, taču Indriksone teica, ka tās iniciatīvas neesot dzirdamas.
Protesta dalībnieki sarunās ar politiķiem pieminēja arī valsts budžeta prioritātes. Viņi aicināja politiķus nenovērtēt par zemu onkoloģisko pacientu dzīvības un atgādināja, ka arī šie pacienti var būt demogrāfijas veicinātāji, valsts aizstāvji un darbinieki. Tika norādīts, ka pacienti var nesagaidīt nākamo budžeta pārskatīšanu.
Biedrības "Onkoalianse" valdes loceklis Edgars Āboliņš uzsvēra - ir ļoti svarīgi apzināties, ka pacientam zāles būs pieejamas laikus. Viņš atzina, ka, meklējot medikamentu finansējumu pašu spēkiem, to ne vienmēr izdodas atrast pietiekami ātri.
Protesta dalībnieki bija sastājušies virvēs, kuras turēja trīs jaunieši, tērpti ķiverēs un karabīnēs. Organizatori skaidroja šīs kompozīcijas simbolisko nozīmi - pacientus tur alpīnisti, lai viņi nenokristu no slidena ledus. Akciju pavadīja plakāti ar saukļiem "Palīgā, krītam! Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!", "Politiskā bezdarbība grūž bezdibenī" un "Vēža pacientu ārstēšana 2026 - ceļš uz bezdibeni".
Ar savu plakātu, kurā norādīta atsauce uz konkrētu Ministru kabineta noteikumu, bija ieradies protesta dalībnieks Māris, kurš skaidroja, ka tieši šīs normas dēļ viņam tika atteikta zāļu kompensācija. Viņš pauda, ka joprojām ir dzīvs, tikai pateicoties ģimenes, draugu un "Ziedot.lv" savāktajam 5000 eiro atbalstam.
Pasākuma idejai atbalstu pauda arī dalībnieki, kuru zāles bija kompensētas. Akcijas dalībniece Marina sacīja, ka vismaz kaut kam šajā kompensācijas kārtībā ir jāmainās, jo vairākus gadus nekas nav mainījies un 5000 pacientu ir daudz. Viņa pauda, ka ir jāmaina prioritātes, lai cilvēki tiktu pie viņiem nepieciešamajām zālēm.
"Onkoalianse" norāda, ka esošais budžeta finansējums ne tikai nespēj tikt galā ar augošo pacientu skaitu, kuru medikamenti jau ir kompensējamo zāļu sarakstā, bet arī neparedz finansējumu inovatīviem medikamentiem, kas glābj dzīvības un uzlabo pacientu dzīves kvalitāti.
Biedrība iepriekš paudusi, ka patlaban 5100 onkoloģijas pacientu gaida zāles, bet finansējums 58 inovatīvu medikamentu iekļaušanai kompensācijas sistēmā šogad nav paredzēts. Latvija patlaban nodrošina tikai 14% no vēža zālēm, kas ir pieejamas Eiropas Savienībā atbilstoši Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas datiem.