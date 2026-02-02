Igaunijas Mulgi pašvaldība vērsusies tiesā pret Valmieras novadu par vēja parku pierobežā
Igaunijas Mulgi pašvaldība plāno tiesāties ar Valmieras novada pašvaldību, iebilstot pret Lode–Peņujas vēja parka būvniecību tieši pie Latvijas–Igaunijas robežas.
Mulgi pašvaldība uzskata, ka Valmieras novada dome, 23. decembrī apstiprinot vēja parka daļu Latvijas pusē, nav pietiekami ņēmusi vērā ietekmi uz Igaunijas pierobežas ciemiem Laatri un Peņuju. Par lēmumu tika paziņots tikai 12. janvārī, kad termiņš tā apstrīdēšanai jau bija gandrīz beidzies.
“Latvijas likumi neparedz iespēju apstrīdēt domes lēmumu tāpat kā Igaunijā,” kaimiņvalsts medijam “Postimees” norāda Mulgi pašvaldības vadītājs Imre Jugomē.
Pašvaldība uzsver, ka plānotās turbīnas Latvijā atradīsies “ļoti tuvu Igaunijas apdzīvotām vietām”, savukārt “tuvākās apdzīvotās vietas Latvijas pusē esot vairāk nekā piecu kilometru attālumā”.
Projekta realizētājs “Utilitas Wind” gan precizē, ka tuvākais Latvijas ciems – Arakste – atrodas tikai 1,3 kilometru attālumā no turbīnām.
Peņujas iedzīvotāji norāda, ka viņiem “neesot bijusi reāla iespēja ietekmēt projektu”, jo iesaistes pasākumi notikuši tikai pēc ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanas.
“Utilitas Wind” savukārt uzsver, ka projekts atbilst visu normatīvo aktu prasībām, ir apstiprināts kā pārrobežu projekts Eiropas Komisijā un ka ietekme uz vidi izvērtēta abās valstīs.
Lode–Peņujas vēja parkā kopumā paredzētas 33 vēja turbīnas – 19 Latvijā un 14 Igaunijā, taču turbīnu skaits Latvijas pusē samazināts par vienu. Projekta kopējās izmaksas sasniedz līdz 296 miljoniem eiro, un tas saņēmis 26,6 miljonu eiro ES atbalstu.
“Postimees” vēsta, ka Mulgi pašvaldību Latvijas tiesā pārstāvēs juridiskā firma Ellex Raidla. Pašvaldība uzsver, ka tās mērķis nav konflikts ar kaimiņiem, bet gan pierobežas iedzīvotāju tiesību aizsardzība.
Jauns.lv vērsās Rīgas Administratīvajā rajona tiesā, lai vaicātu, kādā statusā šobrīd Latvijā ir šī lieta. Tiesas priekšsēdētāja palīdze Agita Keiša informēja, ka Administratīvajā rajona tiesā šāds pieteikums saņemts 2026. gada 26. janvārī un šobrīd vēl tiek lemts par tā virzību.
“Lēmums par pieteikuma virzību pieņemams septiņu dienu laikā. Konkrētajā gadījumā termiņa pēdējā diena ir šodien, taču precīzs laiks gan nav zināms. Vienlaikus norādāms, ka tiesnesim ir tiesības pagarināt pieteikuma izlemšanas termiņu par vienu mēnesi,” skaidroja tiesas pārstāve.