Jelgava cīnās ar stiprā sala sekām - pilsētā traucēta ūdensapgāde
Pēdējo dienu stiprais sals Jelgavā radījis problēmas ūdensapgādē, pirmdien žurnālistiem atzina pilsētas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!").
Viņš stāstīja, ka pilsētā ir notikušas vairākas ūdensvada avārijas. "Daļā pilsētas ir nenomainītas vecas čuguna caurules, vairāk nekā 50 gadus vecas. Šajos apstākļos sasalums uz ielām, kur nav sniega, sasniedz un pārsniedz metru, staigājot temperatūrai vai vienkārši no sasaluma šīs caurules plīst," klāstīja politiķis.
Viņš uzsvēra, ka pašvaldībai ir jādomā, kā šo situāciju labot, jo jaunās caurules problēmas praktiski nerada.
Problēmu siltumapgādē pilsētā neesot. Pēc Daģa paustā, atsevišķās pašvaldības ēkās vēl nav veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi un kādās no telpām varētu būt pavēss. Taču pašvaldība domājot par energoefektivitātes paaugstināšanu, tostarp slimnīcā.
Nakts patversme pilsētā esot "faktiski pilna", bet ir nodrošinātas arī papildu gultas, lai nepieciešamības gadījumā uzņemtu vēl klientus.
Jau ziņots, ka pirmdien naktī un no rīta 12 novērojumu stacijās un Rīgas lidostā pārspēts 2. februāra aukstuma rekords, tai skaitā labots nacionālais rekords. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka zemākā gaisa temperatūra naktī bija -31,7 grādi Staļģenē, kur atrodas novērojumu stacija "Jelgava". Iepriekšējais lielākais sals, kas Latvijas teritorijā reģistrēts 2. februārī, bija -30,8 grādi 2012. gadā Zosēnos.