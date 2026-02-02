Vērienīga operācija Dārziņos: policija konfiscē pusotru miljonu nelegālo cigarešu; aiztur trīs vīriešus
Janvāra beigās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi Dārziņos veikuši vērienīgu operāciju, kuras laikā atsavināti vairāk nekā 1,5 miljoni cigarešu bez Latvijas akcīzes nodokļa markām un aizturēta organizēta grupa, informēja policijā.
Kriminālpolicijas darbinieki, veicot izmeklēšanu par nelikumīgu cigarešu apriti, veica septiņas kratīšanas – trīs automašīnās un četros nekustamajos īpašumos.
Operācijas laikā tika atrasti un izņemti kopumā 1 549 400 "Marlboro", "Winston" un "Rothmans" markas cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Policijas aplēses liecina, ka gadījumā, ja šīs cigaretes nonāktu "melnajā tirgū", to vērtība sasniegtu aptuveni 150 000 eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka nelegālo preci bija plānots realizēt Rīgas reģionā.
Aizdomās par šo noziedzīgo nodarījumu aizturēti trīs vīrieši – viens dzimis 1978. gadā, bet divi 1973. gadā. Visi aizturētie jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā par līdzīgiem un cita veida pārkāpumiem. Šobrīd personām piemērots aizdomās turēto statuss.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju lielā apmērā vai organizētā grupā. Par šādu pārkāpumu likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu.
Atsavinātās cigaretes tiks nodotas Nodrošinājuma valsts aģentūrai iznīcināšanai.