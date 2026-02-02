Drosme, mežģīnes un glamūrs: zvaigznes žilbina "Grammy" ceremonijā
FOTO: No glamūra līdz šokam - “Grammy” tērpi, par kuriem runā visi
Svētdien Losandželosā notikušajā mūzikas balvu "Grammy" pasniegšanas ceremonijā puertorikāņu reperis "Bad Bunny" ieguva gada albuma titulu, un šī ir pirmā reize, kad galvenā balva piešķirta albumam spāņu valodā.
"Grammy" balvu pasniegšanas ceremonija notika Losandželosas "Crypto.com" arēnā.
Par gada dziesmu tika atzīta Billijas Ailišas dziesma "Wildflower", un viņa izmantoja balvas saņemšanu, lai kritizētu imigrācijas iestādes. "Neviens nav nelegāls uz zagtas zemes," viņa teica, pieņemot balvu par dziesmu no viņas 2024. gada albuma "Hit Me Hard and Soft".
Imigrācija bija nozīmīga vakara tēma, daudziem māksliniekiem izsakoties pret imigrācijas dienestiem un nēsājot attiecīgas piespraudes pie tērpiem.
Reperis Kendriks Lamārs ieguva piecas "Grammy" balvas, tostarp gada ieraksta balvu par dziesmu "Luther".
68. ikgadējā Grammy ceremonijā zvaigznes patiesi mirdzēja, drosmīgi izvēloties spilgtus un iespaidīgus tērpus.