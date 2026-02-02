Bauskas ielā, iespējams, notikusi ūdensvada avārija; ūdens plūst uz tramvaja sliedēm – ziņo aculiecinieki
foto: Ekrānuzņēmums/ X.com
Bauskas un Stērstu ielas apkaimē, visticamāk, noticis ūdensvada bojājums.
Sabiedrība

Bauskas ielā, iespējams, notikusi ūdensvada avārija; ūdens plūst uz tramvaja sliedēm - ziņo aculiecinieki

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pirmdienas rītā Rīgā, Bauskas un Stērstu ielas apkaimē, visticamāk, noticis ūdensvada bojājums, kā rezultātā ūdens straumes appludina apkārtni, mikroblogošanas vietnē "X" ziņo aculiecinieki.

Bauskas ielā, iespējams, notikusi ūdensvada avārij...

Notikuma vietā no tekošā ūdens ceļas tvaiki, kas varētu liecināt par siltumtrases avāriju vai karstā ūdens cauruļvada plīsumu.

Ūdens straume plūst lejup 10. tramvaja sliežu virzienā, kas potenciāli var apgrūtināt sabiedriskā transporta kustību. Tāpat, ņemot vērā ziemas laika apstākļus, uz brauktuves un sliedēm pastāv augsts apledojuma risks.

Informācija tiks papildināta, tiklīdz portālam "Jauns.lv" izdosies sazināties ar atbildīgajiem dienestiem.

Tēmas

Rīga

Citi šobrīd lasa