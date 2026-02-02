Bauskas un Stērstu ielas apkaimē, visticamāk, noticis ūdensvada bojājums.
Sabiedrība
Šodien 09:31
Bauskas ielā, iespējams, notikusi ūdensvada avārija; ūdens plūst uz tramvaja sliedēm - ziņo aculiecinieki
Pirmdienas rītā Rīgā, Bauskas un Stērstu ielas apkaimē, visticamāk, noticis ūdensvada bojājums, kā rezultātā ūdens straumes appludina apkārtni, mikroblogošanas vietnē "X" ziņo aculiecinieki.
Notikuma vietā no tekošā ūdens ceļas tvaiki, kas varētu liecināt par siltumtrases avāriju vai karstā ūdens cauruļvada plīsumu.
Bauskas - Stērstu ielas apkaimē šķiet ūdensvada bojājums. Straume, kas verd tvaiku plūst lejup uz tramvaja sliežu pusi.— Mareks Matisons™ 🇱🇻 ( ex. blue ☂️) 🎗️ (@marruciic) February 2, 2026
cc @RigasDome @Rigassatiksme_ pic.twitter.com/HqXpB4pSzP
Ūdens straume plūst lejup 10. tramvaja sliežu virzienā, kas potenciāli var apgrūtināt sabiedriskā transporta kustību. Tāpat, ņemot vērā ziemas laika apstākļus, uz brauktuves un sliedēm pastāv augsts apledojuma risks.
Informācija tiks papildināta, tiklīdz portālam "Jauns.lv" izdosies sazināties ar atbildīgajiem dienestiem.