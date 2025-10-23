Runā Rīga
Šodien 09:46
VIDEO: Bolderājā notikusi ūdensvada avārija - daļā Bolderājas un Daugavgrīvā pārtraukta ūdens apgāde
Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 6.59 Bolderājā, iepretim Gaigalas ielai 25, notikusi maģistrālā ūdensvada avārija.
Tās rezultātā pārtraukta ūdensapgāde daļā Bolderājas, bet vēl daļā būs pazemināts ūdens spiediens un uzduļķojumi, kā arī Daugavgrīvā. Provizoriskais ūdensapgādes atjaunošanas laiks – šīs darbadienas beigās. Līdz tam ūdens tiks piegādāts ar dzeramā ūdens cisternām – viena no tām jau atrodas Brūžu ielā 6.
Ūdensvada avārija notikusi mobilitātes punkta “Bolderāja” izbūves laikā, veicot grunts klātnes blietēšanas darbus ūdensvada tuvumā. Dublējošais maģistrālais ūdensvads šo darbu laikā ir atslēgts.