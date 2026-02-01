Mārupes novadā ielas un ceļus ziemas režīmā uzturēs līdz aprīļa vidum
Līdz 2026. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ielu un ceļu uzturēšanas darbu ziemas sezona.
Ziemā autovadītājiem jāvērtē ceļa apstākļi un jāpielāgo drošs ātrums, lai neapdraudētu sevi un citus. Apledojuma vai stipras snigšanas laikā nav iespējams nodrošināt vienādus apstākļus visos ceļos, sevišķi mainīgos laikapstākļos. Jāņem vērā temperatūras kritums rītos un vakaros: uz asfalta un bruģa ātri veidojas bīstams “melnais ledus”. Atgādinājums no pašvaldības: dzīvojam Latvijā, ziemas laikapstākļi nav nekas neparasts.
Mārupes ielas un ceļi tiek uzturēti pēc MK noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 10.2. punkta. Tur paredzēts, ka pirms katras ziemas sezonas autoceļu pārvaldītājs sagatavo ceļu sarakstus ar klasēm, bet pašvaldība apstiprina savus autoceļus.
Uzturēšanai piešķir klases A, B, C, D, kas balstās uz satiksmes intensitāti: jo lielāka plūsma, jo augstāka klase. Ziemas darbi notiek prioritārā secībā pēc klases, taču neatkarīgi no tās priekšroka ir sabiedriskā transporta un skolēnu maršrutiem.
A un B klases cietajiem segumiem slīdamību līdz -10°C mazina ar mitro sāli; zemākā temperatūrā izmanto smilts–sāls maisījumu. Pārējiem cietajiem segumiem un grants/šķembu ceļiem lieto smilts–sāls maisījumu. D klases brauktuves tīra līdz divām reizēm sezonā vai pēc nepieciešamības, ņemot vērā budžetu.
Pašvaldībai piederošās ietves, veloceļus, pieturvietas, atpūtas vietas un stāvlaukumus notīra un nokaisa 24 stundu laikā pēc snigšanas; apstrādi pielāgo laikapstākļiem, īpaši temperatūras svārstībām un ledus veidošanās riskam.
Mārupes ielu uzturēšanas klases ziemā skatīt: Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2025./2026. gada ziemas un vasaras sezonai (no 16.10.2025. līdz 15.10.2026.) (apstiprināts 29.10.2025.) un Domes lēmums. Interaktīvā karte – ŠEIT.
Šosezon ziemas ikdienas uzturēšanu veic:
- SIA “Hagberg” – Mārupes pilsētas un pagasta iekšpagalmi, laukumi, gājēju/velo celiņi, kā arī pašvaldības ielas un autoceļi.
- A/S “FERRUS” – Babītes un Salas pagastu iekšpagalmi, laukumi, gājēju/velo celiņi, kā arī ielas Piņķos, Babītē, Priežciemā, Sēbruciemā, Spuņciemā.
- SIA “Vizzi Urban” – Babītes un Salas pagastu pašvaldības ielas un autoceļi.
Uzņēmumi nodrošina sniega tīrīšanu un pretslīdi uz ceļiem, ielām, gājēju celiņiem un laukumiem, izmantojot mitro sāli vai smilts–sāls maisījumu atkarībā no laikapstākļiem. Tehnika aprīkota ar GPS un kaisīšanas/tīrīšanas sensoru uzskaiti.
Saskaņā ar līgumiem darbos iesaistītas 18 tehnikas vienības: dažādu tipu traktori, ziemas kaisītāji, autogreideri. Atgādinām: vairākus novadu šķērsojošus valsts autoceļus uztur VSIA “Latvijas Valsts ceļi” – Daugavas iela, Stīpnieku ceļš (no Plieņciema, Kantora ielas krustojuma līdz Bašēnu ceļam – pašvaldība; tālāk līdz P132 – LVC), “vecais” Jelgavas ceļš, kā arī P-132, P-133, A5, A10, A9, V14, V10, V20.