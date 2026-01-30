Uz Ventspils šosejas nobraucis no ceļa un apgāzies pasažieru autobuss
112

Šodien, pulksten 08:16, Valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu A10, kur pasažieru autobuss bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju autobusā atradās 20 pasažieri. Par laimi, ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo.

Policija šobrīd skaidro negadījuma apstākļus.

