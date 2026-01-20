Policija Rēzeknes novadā atrod vardarbīgi noslepkavota vīrieša līķi uz balkona
Šā gada 9. janvārī Rēzeknē likumsargi, veicot operatīvos personas meklēšanas pasākumus, kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā atrada 1999. gadā dzimuša vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Valsts policijas amatpersonas operatīvi noskaidroja iespējamo vainīgo personu identitātes un atrašanās vietu un aizturēja 1998. un 1993. gadā dzimušus vīriešus. Saistībā ar notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2026. gada 7. janvārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju par bezvēsts prombūtnē esošu 1999. gadā dzimušu vīrieti. Nekavējoties tika uzsākti personas meklēšanas darbi, un šā gada 9. janvārī, veicot operatīvās meklēšanas pasākumus, Rēzeknē kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā tika atrasts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis bija smagi cietis, savukārt viņa līķis bija ietīts palagā.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām šā gada 11. janvārī Rīgā aizturēja iespējamās vainīgās personas – 1993. un 1998. gadā dzimušus vīriešus, kuri tika ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Likumsargi turpina izmeklēšanu un skaidro nozieguma motīvu.
Abiem aizturētajiem vīriešiem ir piemērots apcietinājums. Jāmin, ka 1993. gadā dzimušajam vīrietim piemērots apcietinājums cita kriminālprocesa ietvaros.
Saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība). Par šāda noziedzīga nodarījuma pastrādāšanu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.