foto: LETA
Latviju skāris stiprākais sals kopš 2012. gada.
Latviju šorīt skāris stiprākais sals 14 gados: sinoptiķi brīdina par vēl lielāku aukstumu - var krist rekordi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Sestdienas rītā Daugavpils novērojumu stacijā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -32 grādiem, un tas ir stiprākais sals valstī kopš 2012. gada februāra, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Daugavpils meteoroloģiskā stacija atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, pilsētas lielākajā daļā sals ir mazāks. Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" datiem uz A6 šosejas netālu no Daugavpils lidlauka gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -28 grādiem, un tas ir lielākais sals, ko ceļu sensori fiksējuši sestdienas naktī un rītā.

Savukārt LVĢMC novērojumu tīklā otrā zemākā gaisa temperatūra rīta agrumā bija -28 grādi Staļģenē, kur atrodas meteoroloģiskā stacija "Jelgava".

Valsts lielākajā daļā gaiss atdzisis līdz -16..-26 grādiem, mazāks sals ir vietām Kurzemē, Kolkā gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem -7 grādiem.

Agrā rītā galvaspilsētas centrā bija -16 grādi, lidostā -19 grādi, bet Pierīgā valdīja aukstums līdz -25 grādiem.

Daudzviet Vidzemē un Latgalē debesis aizklājuši mākoņi, vietām ir neliels sniegs, migla un sarma.

31. janvāra, kā arī visa mēneša aukstuma rekords Latvijā ir -42,7 grādi 1956. gadā Daugavpilī.

Sinoptiķi prognozē, ka nakts uz svētdienu un pirmdienu daļā valsts būs vēl aukstāka. Turklāt pirmdien gaidāma vairāku rekordu pārspēšana, jo 2. februāra nacionālais aukstuma rekords ir -30,8 grādi 2012. gadā Zosēnos.

Laika ziņasJelgavaDaugavpilsLaikapstākļiLVĢMC

