Oranžais brīdinājums! Būs stindzinošs sals

Latvijas, vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru salu naktī uz sestdienu. Sevišķi stindzinošais laiks prognozēts Latgalē, Vidzemes ziemeļaustrumos, Sēlijā, kā arī Zemgalē.

Latvijas, vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē "meteo.lv" prognozēts, ka šonakt sevišķi stindzinošs laiks gaidāms tādās pilsētās kā Daugavpils (sola pat 26 grādus), Rēzekne, Ludza, Preiļi, Līvāni, Jēkabpils, Varakļāni, Balvi, Gulbene, Valmiera, Smiltene, Valka, Bauska, Dobele un Jelgava, kur gaisa temperatīra var nokrist līdz mīnus 24 - 25 grādiem.

Dzeltenais brīdinājums izplatīts Rīgas un Pierīgas austrumu rajonos, pārējā Vidzemē, Kurzemes centrālajos un dienvidu rajonos, izņemot piekrasti. Šajos rajonos jārēķinās ar salu līdz mīnus 20 grādiem.

Kurzemes piekrastē naktī būs "silti", tur temperatūra nenokritīs zemāk par apmēram mīnus 15 grādiem, bet Kolkas pusei naktī norāda nieka mīnus 6 grādus.

