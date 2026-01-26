Tik auksts janvāris nav bijis gadiem: šonedēļ Latviju atkal pārsteigs stipra snigšana un bargs sals
Šīs nedēļas pirmajā pusē Latvijas dienvidu daļā daudz snigs, vietām var uzsnigt 15-20 centimetri svaiga sniega, prognozē sinoptiķi.
Sagaidāms, ka visvairāk snigs Latgales dienvidos un Zemgalē pie Lietuvas robežas. Savukārt vismazāk nokrišņu šonedēļ būs Kurzemes un Vidzemes ziemeļos. Pirmdien un otrdien vietām iespējams arī sasalstošs lietus jeb atkala. Dažviet gaidāms neliels putenis.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, Rīgas līča Kurzemes piekrastē tā ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 14-16 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra nedēļas pirmajā pusē būs -3..-12 grādi, Ziemeļvidzemē līdz -16 grādiem. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs aukstāks. Sākot ar 30. janvāri, gaisa temperatūra vietām var pazemināties līdz -20..-25 grādiem, lielākais sals gaidāms austrumu novados.
Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā gaidāma 6-8 grādus aukstāka par normu. Arī februāra vidējā gaisa temperatūra prognozēta vairākus grādus zemāka nekā ierasts.
Šā gada janvāris Latvijā, visticamāk, kļūs par aukstāko mēnesi kopš 2012. gada februāra un aukstāko janvāri kopš 2010. gada.