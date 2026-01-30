Piektdienas pēcpusdienā uz Vanšu tilta izveidojies pamatīgs sastrēgums.
Šodien 15:27
Trīs auto sadursmes dēļ uz Vanšu tilta virzienā uz centru izveidojies pamatīgs sastrēgums
Piektdienas pēcpusdienā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, notikusi trīs automašīnu sadursme, kā dēļ uz Vanšu tilta virzienā uz centru izveidojies pamatīgs sastrēgums, portāls Jauns.lv noskaidroja Valsts policijā.
Likumsargi informē, ka negadījums noticis ap plkst. 14.30. Tajā cietusi viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija šobrīd skaidro precīzus notikušā apstākļus.
Aculiecinieki ziņo, ka avārijas dēļ satiksme uz Vanšu tilta ir faktiski bloķēta, un transportlīdzekļu rinda virzās uz priekšu ārkārtīgi lēni. Kāds neapmierināts autovadītājs sociālajā tīklā "X" (iepriekš "Twitter") norādīja, ka sastrēgumā pavadījis jau teju stundu. Notikuma vietā manīti operatīvie transportlīdzekļi, tostarp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, kas ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem devušās cauri automašīnu plūsmai.