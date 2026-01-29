Prestižajai Andersena balvai nominētas divas Latvijas pārstāves
Prestižajai Hansa Kristiana Andersena balvai nominētas divas Latvijas pārstāves - dzejniece Inese Zandere un ilustratore Gundega Muzikante, liecina Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes jeb "IBBY" publiskotā informācija.
Muzikante ir māksliniece, kura radījusi ilustrācijas vairāk nekā 70 bērnu grāmatām. Vienlaikus viņa plaši izstādījusi savus darbus, tostarp Bratislavas ilustrācijas biennālē, Tallinas ilustrāciju triennālē un Belgradas "Zelta pildspalvas" izstādē. Viņa rīkojusi arī personālizstādes Latvijā, Igaunijā un Dienvidkorejā.
Tāpat Muzikantes ilustrētie darbi divas reizes iekļauti "The White Ravens" grāmatu katalogā, kā arī "IBBY" Goda sarakstā. Viņa divas reizes nominēta Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai un Andersena balvai. Māksliniece ir arī divkārtēja Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas ieguvēja. Līdzās grāmatu ilustrēšanai Muzikante pasniedz nodarbības Jūrmalas mākslas skolā un vada meistardarbnīcas Latvijā un ārvalstīs.
Vienlaikus Muzikante vada kompozīcijas nodarbības Jūrmalas Mākslas skolā un regulāri piedalās radošās darbnīcās un meistarklasēs.
Zandere ir dzejniece un rakstniece, viena no bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs" dibinātājām, kā arī izdevniecības galvenā redaktore. Viņa publicējusi septiņus dzejas krājumus pieaugušajiem, vairāk nekā 40 bērnu dzejas un prozas grāmatas, dokumentālo prozu, rakstus, intervijas un esejas dažādos krājumos. Viņa uzrakstījusi scenārijus animācijas seriālam "The Shammies", libreto vairākām mūzikāli dramatiskām izrādēm, radījusi skatuves versijas literāriem darbiem un dziesmu ciklu tekstus.
Viņa ir vairākkārtēja Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas, Latvijas Literatūras gada balvas un citu apbalvojumu ieguvēja, viņas grāmatas divas reizes iekļautas "The White Ravens" grāmatu katalogā, kā arī "IBBY" Goda sarakstā. Zandere nominēta Andersena balvai un Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai. 2008. gadā viņai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Kopumā iesniegti 78 pieteikumi no 44 valstu "IBBY" nodaļām - balvai nominēts 41 rakstnieks un 37 ilustratori. Pieteikumus izvērtēs starptautiska žūrija. Gan Zandere, gan Muzikante šai balvai izvirzītas vairākas reizes. Andersena balva ir augstākais starptautiskais apbalvojums, ko piešķir bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem. "IBBY" katru otro gadu piešķir Andersena balvas par mūža sasniegumiem, un tās tiek piešķirtas autoram un ilustratoram, kuru darbi devuši nozīmīgu un paliekošu ieguldījumu bērnu literatūrā.