Dagdā sniega sega sasniegusi 40 centimetrus - tik dziļš sniegs Latvijā nav fiksēts kopš 2023. gada
Turpinoties snigšanai, trešdienas priekšpusdienā sniega kārtas augstums Dagdā pieaudzis līdz 40 centimetriem, un tas ir dziļākais sniegs valstī kopš 2023. gada marta, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Daugavpili pārklājusi 31 centimetru bieza sniega sega, Piedrujā zemi sedz 32 centimetri sniega. Latgalē un Sēlijā turpina snigt, sniega sega kļūs vēl par dažiem centimetriem biezāka, prognozē sinoptiķi.
Citās novērojumu stacijās sniega biezums plkst. 11 bija no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 28 centimetriem Saldū un Līvānu novada Rožupē, kā arī 29 centimetriem Rucavā.
Valsts novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.
Jau ziņots, ka trešdien vējš daudzviet valstī putinās sniegu, dienvidu daļā turpināsies snigšana, plašāk un spēcīgāk snigs Latgalē, Sēlijā un Zemgales dienvidos. Austrumu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 17 metriem sekundē.