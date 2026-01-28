Trešdienas rītā nedaudz kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā.
Sabiedrība
Šodien 07:59
Tehnisku iemeslu dēļ kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā
Trešdienas rītā nedaudz kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, liecina "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Kompānijā ziņo, ka vilciens Tukums II (plkst. 5.59)-Rīga (plkst. 7.29) tehnisku iemeslu dēļ brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu.
Tāpat vilciens Rīga (plkst. 6)-Tukums II (plkst. 7.44) brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ, savukārt vilciens Tukums II (plkst. 6.59)-Rīga (plkst. 8.29) pretī braucoša vilciena gaidīšanas dēļ stāv pieturā Ķemeri, un tā paredzamais kavējums arī ir apmēram 10 minūtes.