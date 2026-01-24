"Ar suni drīkst, ar bērnu - nē”: Francijas dzelzceļa lēmums vilcienos ieviest "bezbērnu klasi" sanikno sabiedrību
Francijas valsts dzelzceļa operators SNCF atsevišķos maršrutos ieviesis jaunu pirmās klases kategoriju "Optimum Plus", kurā liegta ieeja bērniem līdz 12 gadu vecumam. Šis lēmums izraisījis plašu sabiedrības rezonansi un kritiku.
Jaunais pakalpojums, kas aizstāj līdzšinējo "Business Première", sākotnēji pieejams ātrvilcienos TGV maršrutā Parīze–Liona. SNCF skaidro, ka piedāvājums mērķēts uz biznesa klientiem, nodrošinot "klusu un nošķirtu vidi" darbam un īpašu apkalpošanu, ziņo "Euronews".
Taču šis jaunievedums izraisījis asu kritiku. Francijas bērnu tiesību aizstāvji pauduši pārsteigumu par uzskatu, ka "pieaugušo komforts ir atkarīgs no bērnu neesamības", un nosaukuši šo signālu par nepieņemamu laikā, kad valsts saskaras ar demogrāfijas problēmām.
Kritiķi sociālajos tīklos un medijos norāda uz paradoksu – kamēr bērniem ieeja šajā klasē ir liegta, mājdzīvnieku pārvadāšana par papildu samaksu ir atļauta. Ekonomists Maksims Sbai platformā "X" raksturojis šo soli kā pierādījumu sabiedrības neiecietībai pret bērniem.
Reaģējot uz pārmetumiem, SNCF pārstāvji uzsver, ka ierobežojums nav jaunums – identiski noteikumi gadiem ilgi bijuši spēkā arī iepriekšējā biznesa klasē, neizraisot pretestību.
Operators norāda, ka "Optimum Plus" pieejams tikai darba dienās un aizņem vien 8% no kopējā vietu skaita, tādējādi 92% vietu darbadienās un 100% brīvdienās ir pieejamas visiem pasažieriem. Uzņēmums akcentē, ka pārējā vilciena daļā ģimenes ir gaidītas, piedāvājot īpašas ģimenes zonas un biļešu atlaides.