Īpašs fonds turpinās mūžībā aizgājušās ārstes Ilzes Aizsilnieces uzsāktās iniciatīvas
27. janvārī darbu uzsāk “Ārstes Ilzes Aizsilnieces fonds”- bezpeļņas nodibinājums, kura mērķis ir turpināt un attīstīt ārstes Ilzes Aizsilnieces iedibinātās sabiedriskās iniciatīvas, vērtības un projektus.
Fonds darbosies sabiedrības izglītošanā un labbūtības veicināšanā, īpašu uzmanību pievēršot emocionālajai un veselības pratībai, bērnu veselīgai attīstībai, jauno ģimenes ārstu atbalstam, Latvijas dabas aizsardzībai, latviskās identitātes un savu sakņu apzināšanās veicināšanai, kā arī kultūras (mūzikas un mākslas) aktivitātēm, akcentējot to nozīmi pilnvērtīgā cilvēka dzīvē.
Ārste Ilze Aizsilniece (1966–2025) bija ģimenes ārste un sabiedriski aktīva līdere, kurai būtiska bija cilvēka labbūtība kopumā - veselības pratība, izglītošana un atbildīga attieksme pret vidi un kultūru. Viņas vērtību centrā bija cilvēks un rūpes par kopējo labumu. Ilze Aizsilniece bija Latvijas Ārstu biedrības prezidente (2018–2025) un piedalījās Pasaules Veselības organizācijas projektos. Viņa bija viena no Lielās talkas idejas iniciatorēm, darbojās biedrībā “Veselīga Latvija” un bija LNSO fonda dibinātāja.
Fonda dibinātājas Una Ērgle (Meistere), Māra Gaveika-Lielcepure, Līga Meņģelsone, Liene Voina-Račko, Laura Krūmiņa-Zvaigzne, Līga Līce, Eva Mazā, Mārīte Kārklīte, Dita Rietuma, Līva Zaļaiskalna ir ilgstoši bijušas cieši saistītas ar Ilzes Aizsilnieces darbu, idejām un vērtībām, un izjūt atbildību par to turpināšanu.
Fonda valdes priekšsēdētāja Una Ērgle (Meistere): “Ilzei Aizsilniecei bija raksturīga holistiska pieeja ne tikai medicīnai, bet dzīvei kopumā. Viņas interešu loks bija ārkārtīgi plašs, un ar savu piemēru viņa iedvesmoja daudzus – uzdrīkstēties un realizēt savu potenciālu. Katru no Ārstes Ilzes Aizsilnieces fonda desmit dibinātājām ar Ilzi ir saistījis savs stāsts – daudzu gadu garumā. Mēs bijām ar Ilzi kopā arī viņas pēdējo dzīves gadu, tādējādi atbalstot viņas ceļā, kas bija aktīvs līdz pēdējam mirklim. Ilze Aizsilniece ir iedibinājusi daudzas sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas – veselības pratībā, kultūrā, zinātnē, vides aizsardzībā, un mēs esam apvienojušās, lai tās turpinātu.”
Lai sasniegtu noteiktos mērķus, fonda darbības sākumposmā tiks apzinātas un turpinātas Ilzes Aizsilnieces aizsāktās idejas un projekti. Fonds īstenos un atbalstīs izglītības un pētniecības iniciatīvas, organizēs sabiedriskus, izglītojošus, labdarības un kultūras pasākumus, kā arī veselības pratību veicinošas aktivitātes. Tāpat fonds īstenos publicitātes iniciatīvas un piesaistīs ziedojumus, nodrošinot mērķtiecīgu un caurskatāmu līdzekļu izmantošanu fonda uzdevumu īstenošanai.
Fonda pirmajā darbības gadā paredzēti vairāki projekti, tostarp:
- izglītojoša emociju pratības grāmatiņu sērija, sadarbojoties ar biedrību “Veselīga Latvija” un izdevniecību “Zvaigzne ABC”;
- līdzdalība izglītības programmas veidošanā izstādes “Kā tu šodien jūties?” ietvaros, kas būs skatāma Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā (2. jūlijs - 13. septembris) un būs veltījums ārstei Ilzei Aizsilniecei.
Ar fonda dibināšanu tiek radīta ilgtspējīga platforma Ilzes Aizsilnieces profesionālā un sabiedriskā mantojuma turpināšanai, stiprinot sabiedrības veselības pratību, izglītību, kultūru un atbildīgu attieksmi pret vidi Latvijā.
“Ārstes Ilzes Aizsilnieces fonds” ir bezpeļņas nodibinājums. Fonda līdzekļus veido dibinātāju ieguldījums, ziedojumi un citi atļauti ienākumi, kas tiek izmantoti vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. Fonds savā darbībā ievēros labas pārvaldības, atklātības un sabiedrības interešu principus.