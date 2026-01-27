Apbalvoti konkursa “Uzmirdzi Ķekavas novadā” uzvarētāji
22. janvārī Doles Tautas namā jau devīto gadu pēc kārtas norisinājās Ziemassvētku rotājumu konkursa “Uzmirdzi Ķekavas novadā” apbalvošanas pasākums.
22. janvārī Doles Tautas namā devīto reizi notika Ziemassvētku rotājumu konkursa “Uzmirdzi Ķekavas novadā” apbalvošana, ziņo Ķekavas novada pašvaldība. Tradicionāli piedalīties aicināti iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes, lai radītu svētku noskaņu; saņemti 38 pieteikumi dažādās kategorijās – individuālās mājas, balkoni, uzņēmumu teritorijas, egles. No 2025. gada 1. līdz 19. decembrim Ķekavas novada pašvaldība aicināja pieteikt Ziemassvētku tematikai izrotātus īpašumus: dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu namu balkonus, lodžijas, logus, uzņēmumu fasādes, logus, skatlogus, kā arī izpušķotas egles. Janvāra sākumā pieteikumus apskatīja un vērtēja konkursa komisija. Tā apvienoja kategorijas “Uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu ēkas un to piegulošās teritorijas” un “Uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi un skatlogi”, jo pēdējā bija tikai viens objekts. Kategorijā “Individuālās dzīvojamās mājas un to pagalmi” piedalījās 16 objekti, un godalgas ieguva:
1. vieta Saules iela 10, Baldone, Ķekavas novads (200 eiro); 2. vieta Graudu iela 10, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (160 eiro); 3. vieta Rīgas iela 99, Baldone, Ķekavas novads (120 eiro).
Apvienotajā kategorijā par uzņēmumu/sabiedrisko ēkām, teritorijām, logiem un skatlogiem vērtēja sešus objektus; apbalvoti:
1. vieta “Atvases”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., SIA “Flourishing” dārzniecība (200 eiro); 2. vieta Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas nov., SIA “Klaņģi” ziedu veikals (160 eiro); 3. vieta “Dumbrcāļi”, Ķekava, Ķekavas nov., AS “Ķekava Foods” (120 eiro).
Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni, lodžijas un logi” bija 10 objekti, balvas saņēma:
1. vieta Gaismas iela 19k-6-88, Ķekava, Ķekavas nov. (160 eiro); 2. vieta Uzvaras prospekts 17, Baloži, Ķekavas nov. (120 eiro); 3. vieta Gaismas iela 19 k-6-18, Ķekava, Ķekavas nov. (80 eiro).
Kategorijā “Ziemassvētku egle” piedalījās 6 objekti; apbalvoti:
1. vieta Liliju iela 13, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (160 eiro); 2. vieta Upes iela 11, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (120 eiro); 3. vieta “Līcīši”, Baldones pag., Ķekavas nov. (80 eiro).
Vērtēšanas komisija piešķīra atzinības 6 objektiem (50 eiro katram): Beināra iela 4/1, Ķekava; Lieldienu iela 2, 4, 6, 12, Baloži; Uzvaras prospekts 14-2, Baloži; Medema iela 9-1, Baloži; “Lejasručkas”, Ķekavas pag.; Rēderu iela 2, Krogsils, Ķekavas pag.