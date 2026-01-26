Krievijas sabiedrotā lētās preces arvien vairāk nonāk Latvijā
Kā informē pasta dienests "Omniva", 2025. gadā Latvijā piegādāto sūtījumu skaits pieaudzis par 10 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lielākā daļa sūtījumu Latvijā ienāk no Ķīnas.
"Vislielākais pieaugums tika fiksēts starptautisko tranzīta sūtījumu segmentā, taču straujš kāpums vērojams arī piegādēs Latvijā un Lietuvā. Sūtījumu apjomi Igaunijā joprojām saglabājas ļoti augsti, tomēr ir salīdzināmi ar iepriekšējā gada rādītājiem, kas atspoguļo ekonomisko nenoteiktību vietējo patērētāju vidū un ārkārtīgi sīvo konkurenci piegāžu tirgū," paziņoja Igaunijas uzņēmumā "Omniva".
"Omniva" Latvijas struktūrvienība informē, ka Latvijā sūtījumu apjoms 2025. gadā sasniedza 11,0 miljonus vienību, kas ir par 10 % vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt 2025. gada ceturtajā ceturksnī Latvijā tika piegādāti gandrīz 3,0 miljoni sūtījumu, kas ir par 2 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, apliecinot stabilu pieprasījuma pieaugumu.
No visiem sūtījumiem, kas nonāca Baltijas valstīs, 24 % veidoja sūtījumi no Ķīnas. Šī daļa ir pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad sūtījumi no Ķīnas veidoja 21 % no kopējā Baltijas valstīs piegādāto sūtījumu skaita.
Krievijas un Ķīnas attiecības pēdējos gados ir kļuvušas ciešākas, īpaši kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Abas valstis sevi pozicionē kā stratēģiskus partnerus, uzsverot sadarbību ekonomikā, enerģētikā un starptautiskajā politikā, kā arī kopīgu nostāju pret Rietumu dominanci globālajā kārtībā.
Ķīna ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem Krievijas tirdzniecības partneriem, īpaši laikā, kad Krievija saskaras ar plašām Rietumu sankcijām.
Vienlaikus attiecības nav pilnībā līdzvērtīgas — Ķīna saglabā piesardzīgu un pragmatisku pieeju, izvairoties no tiešas militāras atbalsta sniegšanas Krievijai un cenšoties aizsargāt savas ekonomiskās intereses.
Pekina izmanto situāciju, lai stiprinātu savu ietekmi, nodrošinot piekļuvi Krievijas izejvielām un paplašinot eksporta tirgus, kamēr Maskava arvien vairāk nonāk atkarīgā lomā no Ķīnas ekonomiskā un politiskā atbalsta.