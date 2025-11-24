Donalds Tramps un Sji Dzjiņpins apspriežas par Taivānu - Ķīnas līderis pauž stingru nostāju
ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins pirmdien telefonsarunā apsprieduši divpusējo sadarbību un Taivānas jautājumu, vēsta Ķīnas valsts ziņu aģentūra "Siņhua".
Saskaņā ar aģentūras ziņoto, Sji teicis Trampam, ka abām valstīm vajadzētu saglabāt dinamiku savstarpējās attiecībās pēc oktobrī notikušās tikšanās Dienvidkorejā.
Sji arī uzsvēris, ka "Taivānas atgriešanās Ķīnas sastāvā ir svarīga pēckara starptautiskās kārtības sastāvdaļa", ziņo "Siņhua".
1949. gadā, kad Ķīnas Republikas valdība zaudēja komunistiem pilsoņkarā un aizbēga uz Taivānas salu, "de facto" radās divas ķīniešu valstis. Komunistiskā Ķīna nosauca sevi par Ķīnas Tautas Republiku, bet ķīniešu nacionālistu valdība Taivānā turpināja dēvēt sevi par Ķīnas Republiku. Ķīna joprojām uzskata Taivānu par savas teritorijas sastāvdaļu un pasludinājusi mērķi atgūt zaudēto salu.
Tramps un Sji oktobrī tikās pirmo reizi kopš 2019. gada. Samitam uzmanīgi sekoja līdzi visa pasaule, ņemot vērā tirdzniecības karu starp abām valstīm.
"Siņhua" vēsta, ka Sji šodien Trampam teicis, ka tikšanās Dienvidkorejā palīdzējusi noteikt kursu un dot impulsu, lai stabili virzītu uz priekšu milzīgo Ķīnas un ASV attiecību kuģi. Kopš šīs tikšanās Ķīnas un ASV attiecības "ir saglabājušās stabilas un turpina uzlaboties, ko atzinīgi novērtē abas valstis un starptautiskā sabiedrība", telefonsarunā norādījis Ķīnas līderis.